La noche del miércoles 20 de agosto de 2025, el fútbol sudamericano vivió otro episodio de violencia. El duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se detuvo a los tres minutos del segundo tiempo.

En las gradas del Estadio Libertadores de América, los enfrentamientos entre las barras de ambos clubes obligó al árbitro a suspender el encuentro. Minutos después, la Conmebol lo canceló. En las próximas horas o días se decidiría si alguno de los equipos sigue en competencia o si ambos quedan descalificados.

Fanatismo y pérdida del control racional

Más allá de la sanción deportiva, el hecho reaviva un debate recurrente: ¿por qué la pasión por un club puede transformarse en violencia?

Para el psicólogo Lenin Chicaiza, el punto de partida está en el fanatismo. “Es una persona que internaliza de forma excesiva una creencia, que puede ser ideológica, religiosa, cultural o deportiva. En el fútbol se magnifica porque hay identificación grupal, idealización del equipo y una fantasía de defensa a toda costa”, explica.

En este estado, aparecen aspectos psicológicos como la disociación, que aleja a la persona de su pensamiento crítico, y la regresión, que la hace actuar de forma impulsiva y emocional.

Plantea que la violencia se norma dentro de estos grupos y se legitima como parte del ritual de pertenencia, donde la ira de manera agresiva está permitida e incluso es valorada para ganar estatus entre sus integrantes.

Otro elemento que menciona es la idealización. Esta le entrega al fanático una sensación de euforia, envolviéndolo en una fantasía que distorsiona la realidad, sin obtener nada a cambio por parte de la camiseta que defiende.

Chicaiza subraya que el entorno es un factor determinante. Si la norma es la violencia, esta se replicará en el hogar, en la calle o en un estadio de fútbol.

Pasión, frustración y emociones desbordadas

El también psicólogo Luis Flores coincide en que la pasión es el detonante inicial, pero advierte que se mezcla con frustración y estrés, en donde el resultado de un partido, principalmente la derrota, “se vive como una ofensa personal“. Esto hace que los individuos conviertan sus emociones en agresividad, perdiendo la capacidad de actuar racionalmente.

Para el especialista, el estadio se convierte en un catalizador de emociones colectivas que se manifiestan con euforia, sentido de pertenencia y protección, siempre y cuando se esté en grupo.

“Individualmente es menos probable que una persona reaccione violentamente, pero en masa las inhibiciones desaparecen”, indica.

Recuerda que estos comportamientos están más asociados a las llamadas ‘barras bravas’, donde la presión del entorno potencia conductas violentas.

¿Se puede controlar la violencia?

Ambos psicólogos coinciden en que erradicarla por completo es casi imposible, pero existen caminos para reducirla.

Chicaiza apuesta por la reeducación social y charlas comunitarias. También involucrar a la familia y la identificación de los cabecillas de estas barras para que sean un canal de comunicación a través del cual la violencia no sea la única forma de mediar en los conflictos.

Flores propone medidas complementarias como campañas de no violencia en redes sociales, test psicológicos para todos los integrantes de las barras bravas y a los reincidentes vetarlos definitivamente de un estadio.

Finalmente, creen en que el cambio solo será posible si clubes, organismos deportivos, hinchas y autoridades trabajan de manera conjunta, no solo castigando los actos violentos, sino educando para que estos se reduzcan o no vuelvan a repetirse.

