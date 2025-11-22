Vinotinto firmó su caída hacia la Serie B de Ecuador con una fecha de anticipación para que finalice la liguilla de descenso de la máxima división. La escuadra cayó con el Manta, que definirá su permanencia en la última fecha junto a Mushuc Runa y Técnico Universitario.

La penúltima fecha del campeonato ecuatoriano podía definir los dos descensos del torneo en función de los resultados en dos compromisos. Manta jugaba con Vinotinto y Técnico Universitario con Mushuc Runa, si el ‘Atunero’ ganaba junto al ‘Rodillo Rojo’, sus dos rivales perderían la categoría.

Aunque no se fijaron todas las permanencias y todas las caídas, la del cuadro de la colonia venezolana sí quedó garantizada con su derrota. Para no bajar a la división de plata y sellar su destino en la última fecha, el equipo debía lograr al menos un empate ante los manabitas, independientemente de lo que sucediese entre los dos cuadros de Tungurahua.

En el partido frente al Manta, Vinotinto no consiguió hacerle frente a la escuadra celeste y blanca. El marcador por el que sufrió la derrota fue de 3-1. Jostin Alman y Cristian Alemán pusieron los dos primeros tantos, José Luego consiguió descontar y el ultimo gol que envió al equipo vino a la Serie B fue de Fabricio Almeida.

La última fecha define al siguiente descendido

Aunque la victoria del Manta sirvió para descartar a uno de los contendientes en la liguilla de descenso, el conjunto atunero no aseguró la permanencia con ello. Con el triunfo sumó 36 puntos y quedó líder en el cuadrangular, pero a solo uno y tres puntos de Mushuc Runa y Técnico Universitario.

El ‘Ponchito’ consiguió vencer por al ‘Rodillo Rojo’ por 1-0 gracias a un tanto de Cristian Penilla. Con ello, el plantel que dirige Paúl Vélez sumó 35 unidades y la escuadra ambateña se quedó con 33 dentro de la tabla.

En la última fecha, Técnico Universitario y Manta chocarán entre sí. Allí los atuneros dependen de sí mismos e inclusive podrían salvarse con una derrota si es que Mushuc Runa no suma ante Vinotinto. El más condicionado es el ‘Rodillo Rojo’, pues no solo está obligado a ganar, si no que también necesita que el ‘Ponchito’ pierda o, en caso de que empate, golear por nueve goles de diferencia.

Debut y despedida para Vinotinto

Vinotinto se marcha de la Serie A de Ecuador tras su año debut en tal división. Tras la derrota ante el Manta quedó con 31 puntos a raíz ocho victorias, siete empates y 20 derrotas entre la fase regular del torneo y la liguilla de descenso.

Su irrupción en la máxima división se dio después de que consiguiese el ascenso como Cuniburo. El cambio de nombre se produjo debido a que el mencionado club fue adquirido por Vinotinto, que originalmente se encontraba en Segunda Categoría. El club homónimo y primigenio -que también consiguió a la Serie B- pasó a ser su filial.

