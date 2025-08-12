La Liga española podría vivir un capítulo inédito cuando el Villarreal y el Barcelona disputen su partido de la jornada 17 en el Hard Rock Stadium de Miami, el próximo 20 de diciembre de 2025.

Originalmente, el juego entre el Villarreal y el Barcelona está programado para que se juegue en el Estadio de la Cerámica, por lo que sería la primera vez que un encuentro oficial del campeonato español se celebre fuera de territorio nacional.

Villarreal y Barcelona cerca de marcar la historia

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya dio luz verde al cambio de sede, un trámite imprescindible para que el plan siga adelante. Sin embargo, la iniciativa todavía depende de las autorizaciones de UEFA, FIFA, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) y CONCACAF.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha defendido la propuesta como una “fantástica oportunidad” para la expansión internacional del club y de LaLiga. Como gesto hacia sus abonados, el equipo ofrecerá un viaje gratuito con entrada incluida a quienes decidan asistir en Miami.

Además, para quienes no puedan viajar, se aplicará un descuento del 20% en el abono de temporada.

La elección de Miami no es casual. El Hard Rock Stadium, con capacidad para más de 65 000 espectadores, se ha consolidado como escenario de eventos internacionales de gran magnitud, desde partidos de la NFL hasta compromisos de selecciones nacionales de fútbol.

El rechazo frontal del Real Madrid

La propuesta, sin embargo, ha encontrado una férrea oposición, encabezada por el Real Madrid. A través de un comunicado oficial, el club blanco expresó su rechazo categórico a que un partido oficial de LaLiga se dispute fuera de España.

En su mensaje, el Real Madrid sostiene que el traslado “atenta contra la integridad y equidad de la competición”, pues rompe el principio de reciprocidad en el calendario: cada equipo debe jugar un partido en casa y otro como visitante en igualdad de condiciones.

Según el club, disputar el encuentro en Miami otorgaría una ventaja competitiva a uno de los equipos y podría influir en el desarrollo del campeonato.

Además, la entidad presidida por Florentino Pérez considera que el cambio de sede podría vulnerar la normativa de las competiciones nacionales y confía en que FIFA y UEFA bloqueen la iniciativa.

El comunicado también apela al respeto por la afición local, que perdería la posibilidad de disfrutar de un partido de alto nivel en su estadio.

Un antecedente que no prosperó

Esta no es la primera vez que LaLiga intenta llevar un encuentro oficial a Estados Unidos. En 2018 se propuso disputar un Girona vs. Barcelona en Miami, pero la operación fue frenada por la FIFA. El organismo internacional defendió entonces que los partidos oficiales deben jugarse en el territorio del país de origen de la liga.

El contexto actual es diferente: LaLiga lleva años trabajando en acuerdos de expansión con socios en Norteamérica y ha sumado el respaldo de la RFEF. Aun así, la postura de la FIFA será determinante, y el rechazo del Real Madrid podría presionar aún más a los organismos internacionales.

