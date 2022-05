El videojuego FIFA cambiará de nombre a EA Sports FC

El videojuego de fútbol FIFA, elaborado por Electronic Arts, llega a su final con él anunció del nuevo nombre de la saga que apasiona a millones de personas en el mundo.

A partir del 2023, el videojuego se llamará de forma oficial EA Sports FC. Así lo anunció la empresa desarrolladora este martes 10 de mayo de 2022.



Esta renovación se debe a que FIFA terminó el acuerdo que mantenían desde los años 90

Sin embargo, el famoso videojuego de FIFA tendrá su último lanzamiento como tal, en septiembre de 2022, cuando salga el FIFA 23, el último de la saga.

Además, en las cuentas oficiales se menciona, que habrá más noticias acerca de este cambió en julio de 2023.

EA Sports FC contará con más de 300 socios individuales con licencia, permitiendo que los jugadores accedan a más de 19.000 futbolistas en 700 equipos, 100 estadios y más de 30 Ligas oficiales en el videojuego, informó el diario Marca, en su sección gaming.

Así mismo, contará con exclusividad de torneos internacionales y ligas nacionales, además de mantener las licencias actuales.

Será el único videojuego donde se podrá jugar la Champions League, Europa League, Conmebol, Libertadores y Sudamericana, en estas dos últimas se puede jugar con equipos ecuatorianos.

Join The Club

Learn more July 2023#EASPORTSFC



More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN