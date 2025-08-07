Denil Castillo marcó su primer gol con el Midtjylland, en la victoria 3-1 frente al Fredrikstad FK de Noruega, por la ida de la tercera ronda clasificatoria de la Uefa Europa League, disputada este jueves 7 de agosto.

El tanto del ecuatoriano llegó al minuto 79′ con un potente cabezazo, cerrando el triunfo como la “cereza del pastel” para su equipo. Esta es su primera anotación desde que llegó al club danés en la temporada 2024/25, y ratifica su gran arranque en la presente campaña.

Su destacado nivel también coincide con sus primeras convocatorias a la Selección de Ecuador, donde ya debutó en Eliminatorias. De hecho, es uno de los nombres que Sebastián Beccacece tiene en consideración para la próxima doble fecha FIFA frente a Paraguay y Argentina.

Denil Castillo, una pieza importante en el Midtjylland

Aunque aún no es titular indiscutible, Castillo ha sido un revulsivo importante para el Midtjylland en este inicio de temporada 2025/26. Ha jugado cinco partidos: tres por la Europa League y dos por la Superliga de Dinamarca.

De esos cinco encuentros, solo uno lo comenzó como titular, pero ha sido determinante saliendo desde el banquillo.

Rendimiento en la Superliga

En los dos partidos de la liga danesa ha sumado 64 minutos, en los que ha mostrado gran precisión y entrega:

93% de efectividad en pases

Una ocasión clara creada

2 recuperaciones

2 despejes

75% de duelos ganados

Denil Castillo scores a great header 🇪🇨👍 pic.twitter.com/baqDsDP45e — Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) August 7, 2025

Figura creciente en la Europa League

Su camino en la Europa League arrancó el 24 de julio ante el Hibernian de Escocia, donde jugó 12 minutos en el empate 1-1. En la vuelta, fue titular y asistió en la victoria 2-1 del Midtjylland, jugando 58 minutos y siendo clave para avanzar de ronda.

En el duelo más reciente, Denil Castillo no solo fue influyente en el juego, sino que selló la victoria con su primer gol con el conjunto danés, consolidándose como uno de los jóvenes talentos ecuatorianos con mayor proyección en el fútbol internacional.