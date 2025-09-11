El último partido de eliminatorias entre Ecuador y Argentina, disputado en Guayaquil, dejó un momento llamativo más allá del resultado. En los minutos finales, Piero Hincapié y Alexis Mac Allister protagonizaron un cruce de palabras tras una acción que encendió los ánimos en la cancha.

La jugada que generó tensión ocurrió cuando Hincapié le ganó un duelo a Franco Mastantuono, del Real Madrid. Tras quitarle el balón dentro del área, el defensor ecuatoriano se acercó a mirarlo desde arriba, lo que provocó la molestia de los jugadores argentinos.

El más encendido fue Alexis Mac Allister, quien encaró al zaguero tricolor recriminándole su actitud. Con gestos y palabras le repetía “Vos no sos así”, intentando calmar la situación, pero en un tono firme.

Piero Hincapié, el padre de Franco Mastantuono.



¿Discusión real o parte del juego?

Tras el pitazo final y la victoria de Ecuador por 1-0, la tensión se disipó. Mac Allister, jugador del Liverpool, compartió en sus redes sociales el video del cruce con Hincapié —ahora en el Arsenal— acompañado de la canción Still D.R.E de Dr. Dre y el mensaje “Vos no sos así”, sumando un emoji sonriente.

El ecuatoriano respondió con humor. “Cómo te gusta papi”, escribió, dejando en claro que se trató de un momento aislado del partido y que mantienen una relación profesional sin inconvenientes.

Cabe recordar que Piero Hincapié compartió vestuario en 2020 con Kevin Mac Allister, hermano de Alexis, en Talleres de Córdoba, lo que explica la cercanía entre ambos jugadores.

Rivalidad en la Premier League

Lo que sí está confirmado es que Alexis Mac Allister y Piero Hincapié volverán a encontrarse en la Premier League 2025/26. El ecuatoriano se incorporó recientemente al Arsenal, lo que lo convierte en rival directo del mediocampista argentino.

En esta temporada ya hubo un cruce entre Liverpool y Arsenal, el 31 de agosto, con triunfo 1-0 para los ‘Reds’. Sin embargo, el primer choque oficial entre Mac Allister y Hincapié a nivel de clubes está programado para el 7 de enero de 2026, cuando el Liverpool visite al Arsenal en Londres.

Además, no se descarta que puedan volver a coincidir en otras competiciones como la FA Cup, la Carabao Cup o incluso la Champions League, si sus caminos se cruza.

