Los graves incidentes desatados entre hinchas durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana del pasado miércoles 20 de agosto de 2025 siguen generando repercusiones judiciales y diplomáticas.

Este viernes 22, fuentes judiciales confirmaron que la Justicia argentina ordenó dejar en libertad a los 104 hinchas chilenos detenidos tras los violentos disturbios registrados el pasado miércoles en el estadio Libertadores de América.

Hinchas de Universidad de Chile salen libres

La decisión fue tomada a última hora del jueves 21 por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N.° 4 de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

El diario argentino Clarín reportó que las autoridades dispusieron la excarcelación de los aficionados luego de tomarles declaración indagatoria y determinar que la mayoría no había tenido participación directa en los hechos más graves de violencia.

Los incidentes se produjeron en el cierre de la primera mitad del encuentro, cuando el marcador estaba 1-1 y el global favorecía 2-1 a los chilenos.

Un grupo de hinchas de la ‘U’, ubicado en una de las tribunas superiores, comenzó a lanzar butacas y partes desprendidas de la estructura hacia la zona inferior, donde se encontraban los seguidores de Independiente.

La violencia escaló rápidamente. Algunos aficionados locales lograron acceder al sector visitante, donde quedaba un reducido número de hinchas chilenos, quienes fueron agredidos físicamente.

El saldo de la batalla campal fue de alrededor de 20 heridos, uno de ellos en estado crítico, y más de un centenar de detenidos, en su mayoría seguidores del equipo visitante.

La magnitud de los incidentes motivó la intervención diplomática del gobierno chileno. El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó a Buenos Aires para sostener una reunión de urgencia con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

Tras el encuentro, la funcionaria argentina aseguró que se garantizaría un debido proceso y que se distinguiría a quienes participaron de los hechos violentos de aquellos que no tuvieron responsabilidad.

Bullrich recalcó que quienes no cometieron ningún delito podrán regresar a su casa “tranquilos”, mientras que los responsables deberán enfrentar la justicia, sin importar “el club o la nacionalidad”.

Por su parte, El Mercurio de Chile destacó que el gobierno de Santiago continuará monitoreando la situación legal de los hinchas aún vinculados al proceso y de los heridos que permanecen bajo atención médica.

