Universidad Católica derrotó 4-2 a Delfín en el Atahualpa

La Universidad Católica recibe este domingo al Delfín de Manta en el estadio Olímpico Atahualpa desde las 18:00. Foto: Redes sociales

Redacción Deportes

La Universidad Católica recibió al Delfín de Manta en el estadio Olímpico Atahualpa, la noche del 29 de mayo de 2022.

Los ‘camarattas’ sabían que el primer objetivo para intentar ganar la primera fase era vencer a los de Guillermo Sanguinetti sin importar el marcador. Lo hicieron por 4-2.

No obstante, cumplido ese paso, debían esperar que Barcelona SC no gane, o como mínimo empate ante el Cumbayá, para proclamarse ganadores de la fase. Eso no ocurrió.

En Guayaquil, BSC goleó 4-0 y ganó la etapa.

El ‘Trencito Azul’, del DT Miguel Rondelli, ganó 4-2 en Quito. De esa manera se quedó con el segundo lugar de la etapa.

Los goles del partido fueron de Ismael Díaz (60 y 63), Arón Rodríguez (78) y Rodrigo Rivas (83) para los ‘camarattas’.

Por Delfín convirtieron Andrés Chicaiza (40′) y Jenner Corozo (90+1).

Barcelona goleó 4-0 a Cumbayá y ganó la etapa

Barcelona SC ganó la primera etapa del fútbol ecuatoriano. Los canarios golearon 4-0 al Cumbayá, en el estadio Monumental de Guayaquil, la noche del 29 de mayo del 2022.

Con eso, los toreros sumaron 30 puntos y se convirtieron en los primeros finalistas del torneo. Además, alcanzaron un cupo a la Copa Libertadores 2023