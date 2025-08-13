Universidad Católica iguala 0-0 con Alianza Lima este miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se juega en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima y arrancó a las 19:30 (hora Ecuador).

La ‘Chatoleí’ clasificó directamente a los octavos de final luego de quedarse con el primer lugar del Grupo B, que compartió con Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina.

El equipo ecuatoriano terminó invicto con 14 puntos, siendo uno de los mejores de esta fase, con cuatro victorias y dos empates. Además, fue uno de los equipos más goleadores, con 12 anotaciones, y recibió solo cinco goles en contra.

Por su parte, Alianza Lima llegó a esta instancia desde los playoffs, tras disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde terminó tercero del Grupo D. En la fase previa de la Sudamericana, los peruanos eliminaron a Gremio con un global de 3-1.

Historial de Universidad Católica contra equipos peruanos

Universidad Católica ha enfrentado a equipos peruanos en seis ocasiones a lo largo de su historia. Esta será la primera vez que se mida ante Alianza Lima.

Anteriormente, se enfrentó a Melgar, Sporting Cristal y Defensor Lima, con un saldo equilibrado: dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Alineaciones

Alineación Universidad Católica

Arquero: Johan Lara.

Defensas: Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina y Daykol Romero.

Mediocampistas: Luis Moreno, Mauro Díaz y Emiliano Clavijo.

Delanteros: Azarias Londoño, Byron Palacios y Mauricio Alonso.

Alineación Alianza Lima

Arquero: Guillermo Viscarra.

Defensas: Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Erick Noriega y Miguel Trauco.

Mediocampistas: Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña

Delanteros: Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.