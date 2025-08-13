Universidad Católica iguala 0-0 con Alianza Lima este miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se juega en el Estadio Alejandro Villanueva, en Lima y arrancó a las 19:30 (hora Ecuador).
La ‘Chatoleí’ clasificó directamente a los octavos de final luego de quedarse con el primer lugar del Grupo B, que compartió con Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina.
El equipo ecuatoriano terminó invicto con 14 puntos, siendo uno de los mejores de esta fase, con cuatro victorias y dos empates. Además, fue uno de los equipos más goleadores, con 12 anotaciones, y recibió solo cinco goles en contra.
Por su parte, Alianza Lima llegó a esta instancia desde los playoffs, tras disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde terminó tercero del Grupo D. En la fase previa de la Sudamericana, los peruanos eliminaron a Gremio con un global de 3-1.
Historial de Universidad Católica contra equipos peruanos
Universidad Católica ha enfrentado a equipos peruanos en seis ocasiones a lo largo de su historia. Esta será la primera vez que se mida ante Alianza Lima.
Anteriormente, se enfrentó a Melgar, Sporting Cristal y Defensor Lima, con un saldo equilibrado: dos victorias, dos empates y dos derrotas.
Alineaciones
Alineación Universidad Católica
Arquero: Johan Lara.
Defensas: Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina y Daykol Romero.
Mediocampistas: Luis Moreno, Mauro Díaz y Emiliano Clavijo.
Delanteros: Azarias Londoño, Byron Palacios y Mauricio Alonso.
Alineación Alianza Lima
Arquero: Guillermo Viscarra.
Defensas: Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Erick Noriega y Miguel Trauco.
Mediocampistas: Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña
Delanteros: Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Kevin Quevedo.
Minuto 1
Arranca el partido en Lima entre Universidad Católica y Alianza Lima.
Minuto 8
Muy bien Católica en el arranque del partido. El cuadro ecuatoriano intenta no arriesgar saliendo desde el fondo y juega con trazos largos.
-
Minuto 13
Peligrosa incursión de los locales. Se juntaron Fernando Gaibor y Eryc Castillo, que terminó la jugada con un remate desviado.
-
Minuto 15
Daykol Romero casi sorprende con un remate distancia. Universidad Católica se siente cómoda en el primer cuarto de hora.
Minuto 25
Alianza Lima se hizo con la posesión del esférico en los últimos minutos, pero sin trascendencia. No general peligro en el área rival.
Minuto 33
¡SE SALVÓ EL LOCAL! Guillermo Viscarra salvó a Alianza Lima luego de un potente remate de Byron Palacios.
Minuto 35
Malas noticias para Alianza. Paolo guerrero sintió un pinchazo y abandona el terreno de juego. En su lugar ingresa Hernán Barcos.
Minuto 40
¡VISCARRA, OTRA VEZ! El guardameta boliviano se está convirtiendo en el héroe de Alianza, con dos atajadas clave.
Minuto 41
¡PALOOOO! Se salvó Universidad Católica. Tras unas atajadas de Viscarra, Alianza Lima contraatacó y Kevin Quevedo estrelló el esférico en el travesaño.
Minuto 45+4'
Se acabó el primer tiempo en Lima.
Minuto 46
Arrancó el segundo tiempo entre Alianza Lima y Universidad Católica.
Minuto 51
Alianza Lima inició mucho mejor el segundo tiempo y controla el ritmo del partido.
Minuto 54
¡PALOOOO! Se salvó la ‘Chatoleí’. Fernando Gaibor estrelló un gran remate en el travesaño.
Minuto 64
¡VISCARRA! Increíble lo del boliviano, que le quitó el gol a Mauricio Alonso en un mano a mano.
Minuto 65
¡PALO! El ‘Tigre’ Palacios estrelló un cabezazo en el poste.