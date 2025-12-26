Un futbolista fue asesinado en Esmeraldas durante Navidad

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La violencia volvió a teñir de luto a Esmeraldas durante el feriado navideño.

La tarde de este jueves 25 de diciembre, un ataque armado registrado en el barrio 12 de Junio, en pleno centro de la ciudad, dejó tres personas fallecidas, entre ellas el futbolista universitario Héctor Stiven Montaño Angulo, de 22 años.

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En el hecho también murieron dos agentes policiales Robert M. S., de 36 años, miembro del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Subzona Esmeraldas y José Luis E. J., de 37 años, quien laboraba en Santo Domingo de los Tsáchilas.

¿Quién era Héctor Stiven Montaño?

Héctor Montaño era un joven estudiante universitario y futbolista que representaba a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en el torneo nacional universitario organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Sus compañeros y amigos lo conocían como “Etoo”.

Tras su muerte, docentes y compañeros expresaron mensajes de despedida. Marcelo Reina Tello, representante de la universidad, escribió escribió:

“Héctor no solo sobresalía en el campo de juego; también era un apasionado por la educación y el desarrollo deportivo, comprometido con el bienestar de su comunidad”.

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¿Qué sucedió?

Según las primeras versiones, Montaño se encontraba reunido con amigos y los dos agentes policiales cuando fueron sorprendidos por un grupo de atacantes armados que se movilizaban en un vehículo.

El crimen ocurrió en las calles Gustavo Becerra y Piedrahíta, en el barrio 12 de Junio.

Los agresores habrían utilizado armas de grueso calibre, tipo fusiles, según los indicios levantados en el lugar.

Además de los dos policías que fallecieron de manera inmediata en el lugar, cinco personas resultaron heridas. Horas más tarde, uno de los heridos —el futbolista universitario Héctor Stiven Montaño— no resistió y se confirmó su fallecimiento, elevando a tres el número de víctimas mortales del ataque.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional cercó la zona, levantó los elementos balísticos e inició las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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