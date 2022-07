El tumor de Sébastien Haller es maligno, según el Borussia Dortmund

El delantero marfileño Sébastien Haller faltará varios meses del terreno de juego porque su tumor de testículo es de naturaleza maligna y deberá recibir quimioterapia, según anunció el Borussia Dortmund, este 30 de julio de 2022.

"Sébastien recibirá ahora el mejor tratamiento posible. El pronóstico de curación es muy bueno," escribió el equipo en un comunicado, en el que deseó al jugador y a su familia "mucha fuerza y optimismo".

"En estos tiempos difíciles le acompañamos con nuestros pensamientos," afirmó el director deportivo del BVB, Sebastian Kehl.

The whole football world is with you, @HallerSeb! pic.twitter.com/YTmbf3oFQK