A sus 40 años, Roberto ‘Tuka’ Ordóñez consiguió su ascenso hacia la Serie B del fútbol ecuatoriano con el Cuenca Juniors. El delantero brindó un emotivo discurso a su equipo antes de disputar las semifinales del Ascenso Nacional y, tras conseguir la promoción, aún se ilusiona con la Selección de Ecuador.

El emotivo mensaje de Roberto ‘Tuka’ Ordóñez para el Cuenca Juniors

Para asegurar un puesto en la Serie B del fútbol ecuatoriano, Roberto ‘Tuka’ Ordóñez y el Cuenca Juniors debieron superar en las semifinales del Ascenso Nacional a Mineros de Bolívar. En la ida, el delantero y su equipo ya habían conseguido una ventaja y restaba ratificarla.

En el choque de ida del torneo, los ‘Gallos’ vencieron por un marcador de 0-2 y en la vuelta debían sostener el marcador. Antes del cotejo, la ‘Tuka‘ se pronunció en el camerino de la escuadra azuaya y se dirigió a sus compañeros de cara al evento.

La arenga de Roberto "La Tuka" Ordoñez, previo al partido en la cual Cuenca Juniors⚽️ consiguió su ascenso a la Serie B 🇪🇨

“Nada tenemos todavía. Cuando terminen los 90 minutos y el marcador sea a favor nuestro, ahí sí. Ahí gozamos, ahí reímos, ahí lloramos. No olvidemos la familia que somos, somos Cuenca Juniors. Vamos a trabajar al 100, vamos a dar lo mejor de sí”, señaló el delantero.

Tras las palabras del goleador esmeraldeño, el cuadro cuencano ratificó su victoria. A su vez, aumentó el marcador global a seis tantos de ventaja tras un nuevo triunfo de 4-0.

La ‘Tuka’ Ordóñez aún mantiene el sueño de la Selección de Ecuador

Gracias a la victoria frente a Mineros, el Cuenca Juniors y Roberto ‘Tuka’ Ordóñez alcanzaron la final del Ascenso Nacional. Allí se enfrentarán a Liga de Portoviejo, que también llegó a tal fase.

Tras concretar el ascenso hacia la Serie B, Ordóñez también se expresó con respecto a tal logro. Allí, este destacó lo logrado y sostuvo que, a pesar de su edad, no pierde las ilusiones de retornar a la Selección de Ecuador en algún momento.

“Soy un ecuatoriano, un ganador. No he tenido nada fácil en la vida porque he necesitado entrega y sacrificio. Aunque tenga 50 o 60 años, siempre voy a tener el anhelo de vestir la camiseta de mi país. Eso es lo más glorioso“, manifestó el delantero en diálogo con Marca 90.

El delantero ecuatoriano también se refirió a su paso previo por la Selección de Ecuador, cuando tuvo una convocatoria para dos partidos ante Chile y Argentina en el cierre de las eliminatorias al Mundial 2018. Allí señaló que no cambió su camiseta con ningún rival porque, para él, con la que pudo debutar con la Tri era la más importante. A su vez, agradeció a todos quienes aún lo destacan con capacidades para el equipo nacional.

Roberto ‘Tuka’ Ordóñez, un delantero de todas las categorías

El nuevo hito en la carrera de la ‘Tuka’ Ordóñez se le suma a otros obtenidos a nivel local. El delantero ecuatoriano acumula 14 equipos en su trayectoria profesional, entre nacionales y extranjeros, y ha jugado en todas las divisiones.

Pasó por Espol, Manta, Liga de Loja, Técnico Universitario, Aucas, Rocafuerte, River Ecuador (hoy Guayaquil City), Mushuc Runa, Cimarrones de Sonora (México), Fuerza Amarilla, Delfín, Emelec, Llaneros (Colombia) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

Entre sus títulos, Ordóñez acumula dos de la máxima división del fútbol ecuatoriano. Uno con Delfín en 2019 y otro con Aucas en 2022, los únicos títulos en la historia de cada escuadra.

Información adicional: Los ‘Gallos’ de Cuenca