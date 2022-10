Tom Brady y la supermodelo Gisele Bündchen anunciaron su divorcio

La estrella de la NFL Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen se divorcian después de 13 años juntos. Foto: Instagram @gisele

El Tiempo Colombia y Redacción Elcomercio.com (I)

La estrella de la NFL Tom Brady y la supermodelo brasileña Gisele Bündchen anunciaron su divorcio este viernes 28 de octubre de 2022, según lo anunciaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram.

El matrimonio se terminó después de 13 años. “La decisión de poner fin a un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque ciertamente es difícil pasar por algo como esto, me siento agradecida por el tiempo que estuvimos juntos y siempre le desearé lo mejor a Tom”, escribió Bündchen en sus redes.

Mientras tanto Brady publicó: “Llegamos a la decisión de poner fin al matrimonio tras gran consideración”. “Hacerlo, por supuesto, es doloroso y complicado, como lo es para mucha gente que pasa por lo mismo en todo el mundo”, indicó.

Tras la noticia ambos solicitaron a sus seguidores y público en general que necesitan privacidad y que por ahora la prioridad de ambos son sus hijos.

Crisis matrimonial

La pareja, que se casó en 2009 y tiene dos hijos, estuvo viviendo mucho tiempo separada, según reveló el medio Page Six.



El quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, y una de las máximas estrellas de la NFL, vivió una crisis de pareja, tal como confirmaron otros medios estadounidenses.

Desde septiembre se venía especulando esta crisis. Se dice que Brady y Bündchen mantuvieron una fuerte pelea a finales de agosto y que Brady faltó a 11 días de entrenamiento ese mes:



“Todo el mundo tiene distintas situaciones con las que lidiar, retos en nuestras vidas. Soy un hombre de 45 años, hay mucha mierda de por medio”, dijo al reincorporarse a los entrenamientos.



Se ha dicho que a ella le incomodó que se le señale como si el regreso de Brady al deporte, después del anuncio de retiro, la hubiera enfadado, entre otras diferencias. Según los medios, no se trata de nada relacionado con terceras personas.

"Este es un deporte muy violento. Yo tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente", comentó Bündchen en una entrevista según CNN. "Indudablemente, he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos deben tomar una decisión que funcione para [ellos]. Él también necesita perseguir su alegría", añadió.

"No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años. No he celebrado cumpleaños con personas que me importan que nacieron desde agosto hasta finales de enero. Y no puedo estar en los funerales y no puedo estar en las bodas”, dijo Brady en una entrevista que recopiló CNN. “Creo que llega un punto en tu vida en el que dices: ‘¿Sabes qué? Estoy satisfecho y es suficiente y hay tiempo para continuar, para pasar a otras partes de la vida’”, señaló.

En juego estaría el futuro de sus dos hijos en común (un tercero es de Brady), y los millones que atesora la pareja.

Según Reuters, Bündchen tiene una fortuna que ronda los USD 400 millones, mientras que Brady, siete veces ganador de la Super Bowl, que fue considerado este año por Forbes el noveno atleta mejor pagado del mundo, ha ganado este año casi USD 84 millones.

Los medios internacionales informan que además existen propiedades en común, de valores millonarios, por lo que se estima que se avecina un intenso proceso de separación.

Se dice que ambos tienen una cartera de activos en común por valor de USD 26 millones, una casa valorada en USD 17 millones que compraron hace menos de dos años en Indian Creek, un apartamento de en Nueva York, un rancho en Montana y una casa en Costa Rica, entre otras propiedades.

