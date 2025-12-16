Tite es el nuevo entrenador del Cruzeiro de Keny Arroyo

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Cruzeiro oficializó este martes 16 de diciembre la contratación de Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ como su nuevo director técnico, movimiento que impacta de forma directa en el presente del ecuatoriano Keny Arroyo, una de las revelaciones del club en 2025.
El experimentado entrenador brasileño firmó por una temporada, hasta finales de 2026, y llega para reemplazar al portugués Leonardo Jardim, quien dejó el cargo este lunes tras quedar eliminado en las semifinales de la Copa de Brasil ante Corinthians.
Reconocido por su exitoso ciclo con Corinthians y por dirigir a la selección brasileña durante seis años, Tite regresará a la actividad después de pausar su carrera en 2024 por motivos de salud, tras ser destituido en Flamengo.
El entrenador de 64 años toma un Cruzeiro que viene de completar una temporada sólida bajo el mando de Jardim y que en 2026 disputará la Copa Libertadores, uno de los grandes retos para el nuevo cuerpo técnico.
Seja bem-vindo ao Cabuloso, Tite! 🦊💙— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 16, 2025
Junto ao treinador chegam os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.
O contrato tem a duração de um ano. Vamos, Adenor!
📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/coYfkQNb0O
Tite es uno de los entrenadores más laureados del fútbol brasileño en el siglo XXI. Entre sus logros destacan:
Aunque nunca dirigió en Europa, sumó experiencias internacionales en Al-Ain y Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.
Esta no será la primera vez que Tite trabaje con jugadores originarios de Ecuador.
Ahora se suma Keny Arroyo, quien vive un momento ascendente en Cruzeiro y se ganó un rol clave en el ataque durante la recta final de 2025.
El ecuatoriano será una de las apuestas jóvenes que Tite buscará potenciar en su nuevo proyecto.