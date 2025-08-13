La dirigencia de Liga de Quito contrató al estratega brasileño Tiago Nunes a inicios de junio para darle jerarquía al equipo y, sobre todo, para afrontar la fase de eliminación directa de la Copa Libertadores.

Dos meses después de su llegada al ‘Rey de Copas’, y con buenos números en el torneo local, Nunes enfrentará su prueba más difícil cuando se mida a Botafogo en los octavos de final del certamen continental.

La ‘U’ regresará a la acción internacional este jueves 14 de agosto ante el último campeón de la Copa Libertadores, el ‘Fogão’. Su primera parada será en Brasil, en Río de Janeiro, en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

Más noticias:

Los números de Tiago Nunes en Liga de Quito

En poco más de dos meses al frente del plantel universitario, Tiago Nunes ha dirigido 11 partidos, todos en el plano local: 10 por la Liga Pro y uno en la Copa Ecuador.

A pesar del corto tiempo, Nunes ha logrado cambiar la idea de juego de la ‘U’, adaptándola a un estilo ofensivo, dinámico y flexible. Ha utilizado esquemas como el 4-3-3 y el 4-2-3-1, priorizando la posesión y buscando que su equipo sea protagonista en todas las fases del partido.

Durante este período, su equipo acumula seis triunfos, tres empates y dos derrotas entre ambos torneos, con un rendimiento del 63,6%, 19 goles anotados y 10 recibidos.

En la Liga Pro, Liga de Quito marcha tercero con 43 puntos, a un punto del segundo, Barcelona SC, y a siete del líder, Independiente del Valle.

En la Copa Ecuador, el equipo avanzó a los octavos de final tras eliminar a Olmedo en penales y ahora se enfrentará a San Antonio en la ronda de los 16 mejores.

Preparación para la Copa Libertadores

Liga de Quito viajó a Brasil para su compromiso contra Botafogo el 12 de agosto y arribó este miércoles 13 de agosto.

El equipo de Tiago Nunes realizó su primera práctica en Río de Janeiro por la tarde, en las instalaciones del Flamengo.

¡Gracias por recibirnos amigos! 🤝



🙂‍↕️ Esperamos verlos pronto por Ecuador, @Flamengo



LIGA dos Urubus ⚪️🔴 / 🔴⚫️ pic.twitter.com/9KFCXV11Uo — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 13, 2025

Ficha del partido

Botafogo vs. Liga de Quito

Fecha: Jueves 14 de agosto

Jueves 14 de agosto Hora: 17:00

17:00 Estadio: Olímpico Nilton Santos

Entrevista Luis Alfonso Chango