¿A qué hora se entregan los premios The Best FIFA 2025?

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Este martes 16 de diciembre se entregarán los premios The Best FIFA 2025 en Doha, Catar. El evento servirá para premiar a los futbolistas y entrenadores, hombres y mujeres, más destacados de la temporada.
La expectativa en Ecuador por los premios The Best FIFA 2025 se centra en conocer si Willian Pacho, defensor del PSG, y Moisés Caicedo, centrocampista del Chelsea, ingresan en el XI ideal, un hecho inédito para el país.
Desde su instauración en 2016, los premios The Best FIFA se han ido consolidando como uno de los máximos reconocimientos individuales del fútbol mundial que premia el talento de los mejores futbolistas, entrenadores y guardametas del planeta, tanto en la categoría masculina como femenina.
Estos galardones, otorgados por la FIFA, recoge votos de los capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo.
El portugués Cristiano Ronaldo fue el primer vencedor en 2016, repitiendo en 2017. Posteriormente, el croata Luka Modrić rompió la racha en 2018.
Sin embargo, el argentino Lionel Messi se ha erigido como el máximo ganador del premio, alzándose con el trofeo en 2019, 2022 y 2023, consolidando su estatus de estrella.
El polaco Robert Lewandowski también dejó su huella con triunfos consecutivos en 2020 y 2021. La más reciente edición, en 2024, vio coronarse al brasileño Vinícius Júnior.
En los banquillos, técnicos como Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Lionel Scaloni y Pep Guardiola han sido reconocidos como los mejores.
En la rama femenina, la estadounidense Carli Lloyd inauguró la lista de ganadoras en 2016. Desde entonces, jugadoras de la talla de Lieke Martens (Países Bajos), la brasileña Marta, Megan Rapinoe (EE. UU.) y Lucy Bronze (Inglaterra) han dejado su nombre grabado en la historia.
En los últimos años, la hegemonía ha sido española, con Alexia Putellas ganando de forma consecutiva en 2021 y 2022, y Aitana Bonmatí siguiendo sus pasos con triunfos en 2023 y 2024, destacando el dominio del FC Barcelona.
El reconocimiento a los entrenadores femeninos ha recaído en figuras prominentes como Sarina Wiegman (máxima ganadora con cuatro trofeos), Emma Hayes (2) y Jill Ellis y Silvia Neid con uno.
En Ecuador la ceremonia de los premios The Best se transmitirá a partir de las 12:00 a través del portal FIFA.com.
|Año
|Jugador
|Entrenador
|Guardameta
|2024
|Vinícius Júnior
|Carlo Ancelotti
|Emiliano Martínez
|2023
|Lionel Messi
|Pep Guardiola
|Ederson
|2022
|Lionel Messi
|Lionel Scaloni
|Emiliano Martínez
|2021
|Robert Lewandowski
|Thomas Tuchel
|Édouard Mendy
|2020
|Robert Lewandowski
|Jürgen Klopp
|Manuel Neuer
|2019
|Lionel Messi
|Jürgen Klopp
|Alisson Becker
|2018
|Luka Modrić
|Didier Deschamps
|Thibaut Courtois
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Zinedine Zidane
|Gianluigi Buffon
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Claudio Ranieri
|Año
|Jugadora
|Entrenador/a
|Guardameta
|2024
|Aitana Bonmatí
|Emma Hayes
|Alyssa Naeher
|2023
|Aitana Bonmatí
|Sarina Wiegman
|Mary Earps
|2022
|Alexia Putellas
|Sarina Wiegman
|Mary Earps
|2021
|Alexia Putellas
|Emma Hayes
|Christiane Endler
|2020
|Lucy Bronze
|Sarina Wiegman
|Sarah Bouhaddi
|2019
|Megan Rapinoe
|Jill Ellis
|Sari van Veenendaal
|2018
|Marta
|Reynald Pedros
|2017
|Lieke Martens
|Sarina Wiegman
|2016
|Carli Lloyd
|Silvia Neid