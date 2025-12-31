El Chelsea inició el 2026 envuelto en máxima incertidumbre. Mientras en Ecuador aún es 31 de diciembre, en Londres ya es 1 de enero y el club de Moisés Caicedo analiza seriamente el futuro de su entrenador, Enzo Maresca, tras semanas marcadas por una fuerte caída en el rendimiento colectivo.

Según informó Fabrizio Romano, las últimas 24 horas han estado llenas de “tensión interna” entre Maresca y la dirigencia ‘blue’.

El periodista recalca que el conflicto no está relacionado con el mercado de fichajes ni con un partido puntual, sino con el bajón futbolístico del último mes, un factor que preocupa a la directiva después de un arranque irregular en la Premier League.

Aunque el club respaldó el proyecto de Maresca desde su llegada, los malos resultados recientes y la falta de evolución en el juego han obligado a los dirigentes a revaluar el presente y el futuro del banquillo.

Las próximas horas serán decisivas.

🚨 Chelsea and Enzo Maresca, situation getting tense in the last 24h as reported… with club/manager considering future.



It’s NOT about next game or January results — it was never the case.



❗️ It’s an immediate situation between Maresca and Chelsea now being discussed. pic.twitter.com/140HB95DfZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2025

El paso de Enzo Maresca por Chelsea

Tras coronarse campeón del Championship con el Leicester City y lograr el ascenso, Enzo Maresca llegó al Chelsea en 2024 como una apuesta estratégica para reconstruir al equipo.

Firmó contrato hasta 2029 y, en su primera temporada, cumplió con creces.

Primer año (2024/25): éxito total

Clasificó al Chelsea nuevamente a la Champions League (4.º lugar en Premier).

Ganó la UEFA Conference League , el primer título europeo del club en años.

, el primer título europeo del club en años. Condujo al equipo a ganar el primer Mundial de Clubes de 32 equipos, goleando en la final al París Saint-Germain, que venía de conseguir un sextete histórico.

Ese último logro lo convirtió en pieza central del proyecto deportivo.

Un 2025/26 de altos y bajos

La temporada actual ha sido más irregular. Aunque los números globales de Maresca no son negativos, el equipo ha perdido consistencia y resultados clave en diciembre, lo que provocó la tensión actual.

Balance total de Maresca en Chelsea

92 partidos dirigidos

55 victorias , 16 empates y 21 derrotas

, 16 empates y 21 derrotas Rendimiento del 65,6%

