Técnico Universitario y sus opciones de salvarse del descenso

Stiven Tapiero, futbolista de Técnico Universitario, da indicaciones a sus compañeros. Foto: Twitter Técnico Universitario

Redacción Bendito Fútbol (I)

Técnico Universitario, Cumbayá y Macará aspiran a mantenerse en la Serie A de la LigaPro. El elenco universitario de Ambato es el mejor opcionado para salvar la categoría.

El ‘Rodillo Rojo’ es el club que más ha sorprendido en la segunda etapa, ya que de los 12 partidos que han disputado lleva 16 puntos, producto de cuatro victorias y la misma cantidad de empates y derrotas. En cambio, en su primera etapa apenas lograron 10 unidades y solo dos victorias.



Para mantener la categoría, el cuadro ambateño del Técnico Universitario necesita sumar seis puntos en sus últimos tres partidos. Con esto no necesitaría de ninguna combinación de resultados.



Actualmente, el Técnico Universitario está en la casilla 13 en la tabla acumulada, con 26 unidades. Por detrás aparece Cumbayá con el mismo puntaje, Macará, con 21 puntos, y el 9 de Octubre último, con 19 y casi sin posibilidades de mantener la categoría.

El trayecto del Técnico Universitario

Su primer rival será el actual campeón de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle. El cotejo se jugará el lunes 10 de octubre a las 19:00 horas.



En la penúltima fecha, el Técnico Universitario tendrá su partido más clave. Jugarán el Clásico Ambateño contra el Macará. El cotejo está programado para el domingo 16 de octubre.



La última fecha los ambateños visitarán al Emelec en el estadio George Capwell, que ya estaría habilitado después de los incidentes por el Clásico del Astillero contra Barcelona.



Calendario rivales directos

Cumbayá

​

Partido: Cumbayá vs. Universidad Católica.

Estadio: General Rumiñahui.

Fecha: Sábado 8 de octubre.

Horario: 13:00



Partido: 9 de Octubre vs. Cumbayá.

Estadio: Los Chirijos.

Fecha: Domingo 16 de octubre.

Horario: Por definir.



Partido: Cumbayá vs. Barcelona.

Estadio: Atahualpa.

Fecha: Por definir.

Horario: Por definir.



Macará



Partido: Macará vs. 9 de Octubre.

Estadio: Bellavista de Ambato.

Fecha: Sábado 8 de octubre.

Horario: 15:30



Partido: Macará vs. Técnico Universitario

Estadio: Bellavista de Ambato.

Fecha: Domingo 16 de octubre.

Horario: Por definir.



Partido: Macará vs. Liga de Quito

Estadio: Bellavista de Ambato.

Fecha: Por definir.

Horario: Por definir.