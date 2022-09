El nuevo DT del Brighton se ilusiona con Moisés Caicedo

Roberto De Zerbi, nuevo DT los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento en el Brighton & Hove Albion. Foto: Brighton

Redacción Bendito Fútbol (I)

El DT italiano Roberto De Zerbi destacó al jugador ecuatoriano Moisés Caicedo y a otros jugadores del Brighton & Hove Albion, equipo de la Premier League.

El estratega fue anunciado el domingo 18 de septiembre y este miércoles 21, ya se tomó sus primeras fotos con la indumentaria del equipo. Además, tuvo su primera rueda de prensa y entrevista para las cámaras del club.



Una de las preguntas que le hicieron al italiano fue sobre si conocía a los miembros del plantel y cuál sería el estilo de juego que implantaría en las 'Gaviotas'.



“Conozco a Alexis Mac Allister, a Danny Welbeck, Moisés Caicedo, Solly March, Leandro Trossard y Pascal Gross. Creo que tienen la calidad adecuada para mi idea, para mi estilo de juego”, indicó De Zerbi.



En cuanto a su forma de jugar, el estratega recalcó que se diferencia a la del inglés Graham Potter, ex entrenador del club que actualmente dirige al Chelsea, igualmente en la Premier League.



“Hay muchas similitudes. Me encanta atacar con muchos jugadores. Las fases defensivas son importantes, pero me encanta atacar”, explicó el italiano.



Etapa como entrenador

Roberto De Zerbi empezó su carrera como entrenador en el 2013, cuando tenía 32 años. Dirigió al Darfo Boario, club de la cuarta división de Italia.

El Brighton será la primera experiencia en Inglaterra para el Italiano.



Anteriormente, dirigió en Ucrania y en Italia (Foggia Calcio, USC Palermo, Benevento Calcio y US Sassuolo).



En casi 10 años como estratega dirigió 305 partidos. Su récord es de 122 triunfos, 77 empates y 106 derrotas, con una efectividad del 48,42%.



Además, solo ha conseguido un título como DT. Fue la Supercopa de Ucrania de 2021, con el Shaktar Donetsk.