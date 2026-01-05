Tahirys Dos Santos, futbolista de 19 años formado en la cantera del Metz, se convirtió en una de las víctimas del devastador incendio ocurrido en la noche de año nuevo en un bar-discoteca de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, el pasado 1 de enero.

El siniestro, provocado por una negligencia humana según las primeras investigaciones, dejó 40 fallecidos y más de 110 heridos.

Entre las personas que luchan por recuperarse está el joven defensor, quien sufrió quemaduras de gravedad después de un acto de amor.

Regresó al fuego para salvar a su novia

Al momento del incendio, Dos Santos se encontraba en el primer piso del establecimiento y logró escapar entre las llamas.

Ya en el exterior, notó que su novia no había podido salir y tomó una decisión desesperada: volvió a entrar al bar envuelto en fuego para rescatarla.

Ambos lograron sobrevivir, aunque quedaron gravemente heridos.

Su representante, Christophe Hutteau, relató el estremecedor episodio en BFMTV:

“Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse”.

🚨 « 𝗛𝗘 𝗪𝗘𝗡𝗧 𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗥𝗘 𝗧𝗢 𝗦𝗔𝗩𝗘 𝗛𝗜𝗦 𝗚𝗜𝗥𝗟𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗟𝗔𝗠𝗘𝗦. » 😳



Christophe Hutteau, agent de Tahirys Dos Santos, apporte des précisions sur son joueur qui a été grièvement blessé lors de… pic.twitter.com/DeZ10jNsio — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 3, 2026

¿Cómo está Tahirys Dos Santos?

Hutteau informó que el joven sufre quemaduras en alrededor del 30 % de su cuerpo y destacó que la situación sigue siendo dolorosa y delicada.

“No podemos decir que va bien, porque sufre terriblemente. Pero su capacidad respiratoria ha mejorado profundamente, pese al daño pulmonar”, explicó.

Para liberar la carga de los hospitales suizos, Dos Santos fue trasladado el 1 de enero a un centro especializado en Stuttgart, Alemania, donde continúa su tratamiento intensivo.

El FC Metz emitió un comunicado expresando su profunda conmoción y enviando apoyo al jugador y su familia:

“Dirigentes, jugadores, entrenadores y empleados lo tienen en sus pensamientos en estas horas en que combate el sufrimiento”.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.



L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

De momento, ni el club, ni el agente han comunicado cambios significativos en su estado de salud hasta este lunes 5 de enero.

¿Quién es Tahirys Dos Santos?

Tahirys Dos Santos es un defensa del equipo reserva del Metz, que compite en la National 3 (quinta división francesa).

Participó en un amistoso con el primer equipo la temporada pasada.

El 20 de diciembre recibió su primera convocatoria oficial con el plantel principal para un partido de Copa de Francia, aunque no llegó a debutar.

