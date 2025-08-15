Este viernes 15 de agosto inicia la temporada en varias de las cinco mejores ligas de Europa. En casi todas habrá presencia ecuatoriana. Serán siete futbolistas tricolores los que competirán en la élite.

La cifra supone un jugador más que en la campaña pasada (2024/25), con algunas caras nuevas, varios repetidores y un cambio de país para ciertos protagonistas.

Siete ecuatorianos en las mejores ligas de Europa

Según el ranking UEFA 2025/26, basado en coeficientes y rendimiento de clubes, las cinco ligas más importantes son:

Inglaterra Italia España Alemania Francia

La única sin presencia ecuatoriana es España, donde no juega un compatriota en primera división desde la temporada 2022/23, cuando Gonzalo Plata defendió al Real Valladolid.

Inglaterra – Premier League

La considerada mejor liga del mundo contará con dos representantes tricolores: Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento.

Jeremy Sarmiento regresa al Brighton tras su cesión en Championship y debutará el viernes 16 de agosto ante el Fulham (09:00, hora Ecuador).

regresa al Brighton tras su cesión en Championship y debutará el ante el Fulham (09:00, hora Ecuador). Moisés Caicedo disputará su tercera temporada con Chelsea (quinta en Inglaterra) y debutará el domingo 17 de agosto ante el Crystal Palace (08:00, hora Ecuador).

Italia – Serie A

En comparación con la campaña anterior, John Yeboah dejó la élite tras el descenso del Venezia a Serie B. Su lugar lo ocupa Pervis Estupiñán, fichado esta temporada por el AC Milan.

Pervis Estupiñán debutará el sábado 23 de agosto ante el recién ascendido Cremonese (13:45, hora Ecuador).

Alemania – Bundesliga

Por segunda temporada consecutiva, Piero Hincapié será el único representante ecuatoriano en la liga alemana.

El central del Bayer Leverkusen iniciará el torneo el sábado 23 de agosto ante el Hoffenheim (08:30, hora Ecuador).

Francia – Ligue 1

Será la liga con más presencia ecuatoriana esta temporada: tres futbolistas confirmados y la posible llegada de un cuarto.