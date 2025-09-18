La Selección de Ecuador fue top 10 en el ranking mundial de selecciones de la FIFA. Sucedió hace 12 años cuando era dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda y Antonio Valencia era la destacada figura del plantel.

Este jueves 18 de septiembre de 2025, la Selección de Ecuador ocupa el puesto 24. El argentino Sebastián Beccacece dirige a un equipo en el que destacan Enner Valencia, Moisés Caicedo, Willian Pacho y Hernán Galíndez.

Más noticias:

La Selección de Ecuador en el top 10

El miércoles 30 de diciembre de 1992 se publicó por primera vez el ranking FIFA. La Selección de Ecuador se ubicó en el puesto 65 con 23 puntos. Alemania (57), campeona vigente del Mundial de 1990, Italia (57) y Brasil (56) ocuparon los tres primeros puestos.

A la Tri le tomó 7 407 días, o lo que equivale a 20 años, tres meses y nueve días, para escalar al top 10. El jueves 11 de abril de 2013 alcanzó la décima casilla con 1 056 puntos.

Su ascenso estuvo respaldado por su goleada 4-1 ante Paraguay en el Olímpico Atahualpa por las eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Jefferson Montero (2), Felipe Caicedo y Christian Benítez marcaron esa jornada.

Te puede interesar: La Selección de Ecuador rompió un récord de Brasil y Argentina

El miércoles 3 de julio de ese mismo año, el descenso fue abrupto al pasar al casillero 18 con 932 puntos hasta llegar al 36 el miércoles 15 de agosto de 2015 con 758 puntos, antes de empezar un nuevo ascenso histórico.

Entre el miércoles 6 de abril y el miércoles 4 de mayo de 2016 escaló al puesto 12 con 1 019 puntos. En adelante, nunca más pudo estar mezclado entre las selecciones más potentes del mundo.

En octubre jugará amistosos ante Estados Unidos y México; en noviembre frente a Canadá y Nueva Zelanda; en marzo del siguiente año sumará dos amistosos más con rivales a confirmar y desde junio competirá en la Copa del Mundo.

Ranking histórico de la Selección de Ecuador

Puesto Fecha Puntos Observaciones 65 30/12/1992 65 Primer ranking 10 10/04/2013 1 056 Mejor ranking 10 08/05/2013 1 058 Mejor ranking 10 05/06/2013 1 066 Mejor ranking 76 12/06/1995 26 Peor ranking 24 18/09/2025 1 588 Última actualización

Información externa: Ranking FIFA

D-bate: