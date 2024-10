La Selección de Ecuador sigue teniendo en Quito un fortín que pocas selecciones logran doblegar, pese a que con el pasar de los años más futbolistas ecuatorianos juegan fuera de su país.

Desde que la Conmebol implantó el sistema de todos contra todos para el Mundial Francia 1998, los resultados de la Selección de Ecuador han sido exitosos con la consecución de cuatro clasificación a mundiales.

Los números son claros y muestran que en cuatro de las siete eliminatorias que se jugaron desde 1998 hasta 2022, Ecuador alcanzó sus cuatro clasificaciones cosechando la mayor cantidad de puntos disputados en Quito.

Históricamente, el estadio Olímpico Atahualpa, administrado por la Concentración Deportiva de Pichincha, fue la ‘casa de la selección’, pero desde el proceso a Catar 2022, se lo dejó a un lado y se adoptó al Rodrigo Paz Delgado, propiedad de Liga de Quito, como el nuevo feudo tricolor.

En ambos estadios la localía de la Tri ha sido un dolor de cabeza para sus rivales, que saben que su visita a la capital ecuatoriana es de las más complicadas que tienen en las 18 fechas de las eliminatorias.

La Selección de Ecuador es efectiva en Quito

Desde el proceso a Francia 1998 hasta el de Canadá, Estados Unidos y México 2026, la Selección de Ecuador jugó en Quito durante las 10 primeras jornadas, 39 encuentros.

De los 117 puntos en disputa alcanzó 91, es decir, tiene una efectividad del 77,7% de puntos en Quito.

En el proceso al Mundial Brasil 2014, la Tri estuvo implacable en los cinco primeros partidos al ganar los 15 puntos en disputa: 1-0 vs. Colombia y Bolivia; 2-0 vs. Venezuela y Perú; y 3-1 ante Chile.

Bajo el mando de Reinado Rueda ese combinado clasificó a la Copa del Mundo con jugadores como Frickson Erazo, Carlos Gruezo, Felipe Caicedo, Antonio Noboa, Juan Carlos Paredes, Enner Valencia, Luis Fernando Saritama, entre otros.

Para Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 alcanzó 13 de 15 puntos. Colombia (0-0) y Perú (0-0) fueron las únicas escuadras que arañaron puntos en la capital.

Esas eliminatorias fueron exitosas con Hernán Darío Gómez y Luis Fernando Suárez, respectivamente, al lograr dos clasificaciones consecutivas.

Las de menor producción fueron para Francia 1998 con 9 de 12 puntos (Francisco Maturana); Sudáfrica 2010 con 10 de 15 (Luis Fernando Suárez y Sixto Vizuete); y Rusia 2018 (Gustavo Quinteros), también con 10 de 15. En todos estos tres procesos la tricolor no clasificó.

La excepción de esa línea la marco Gustavo Alfaro para Catar 2022. También alcanzó 10 puntos de 15 posibles, pero al final de las eliminatorias plantó la bandera de Ecuador en una nueva Copa del Mundo.

Foto: Archivo histórico EL COMERCIO.

Para el 2026 se mantiene la tendencia

Para el Mundial 2026, Ecuador alcanzó 11 de 15 puntos en disputa en Quito, bajo la dirección técnica del español Félix Sánchez y el argentino Sebastián Beccacece.

Este es el cuarto mejor promedio desde 1998, tomando en consideración que inició estas eliminatorias con una sanción de -3 puntos por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por el denominado caso Byron Castillo.

Colombia y Paraguay, con dos empate 0-0, son las que sumaron en ‘Casa Blanca’. Uruguay (2-1), Chile (1-0) y Perú (1-0) cayeron derrotadas.

Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

