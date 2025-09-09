El partido de la Selección de Ecuador fue el pretexto para que decenas de hinchas de distintos puntos del país lleguen hasta Guayaquil este martes 9 de septiembre de 2025 para alentarla en su encuentro ante Argentina.

El juego entre la Selección de Ecuador y Argentina correspondió a la fecha 18 de las eliminatorias al Mundial 2026. Ambas escuadras están clasificadas para la Copa del Mundo, que se inaugurará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Más noticias:

La Selección de Ecuador movilizó a su gente

Guayaquil amaneció este miércoles con el cielo nublado. La aparente tranquilidad de las primeras horas de la mañana, poco a poco, dio paso a la intensa carga vehicular que daba la bienvenida a aquellos visitantes que llegaron para apoyar a la Tri.

Pese a que el cielo seguía nublado, la humedad y el característico calor no daban tregua y se hicieron sentir hasta las primeras horas de la tarde, cuando los hinchas caminaban por la Av. Barcelona para llegar a la casa del ‘Ídolo del Ecuador’.

Te puede interesar: Jefferson Montero critica a Beccacece e insiste con Mourinho en la Selección de Ecuador

Antes de ese momento, el Malecón 2000, el Hemiciclo de La Rotonda, la Av. 9 de Octubre y las calles aledañas fueron los sitios de encuentro de los entusiastas hinchas. Ellos querían que el tiempo pase lo más rápido posible para ver a sus jugadores en cancha.

Desde Cuenca, Ambato, Lago Agrio, Quito, Portoviejo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ibarra, Loja y Latacunga fueron solo algunos de los sitios desde donde los hinchas viajaron la noche anterior para mirar el juego.

Enrique Pesantes/EL COMERCIO.

Enner Valencia, el preferido de los hinchas

Consultados por El Comercio, los fanáticos ecuatorianos estaban al tanto de que ante la ‘Albiceleste’, Enner Valencia jugaría su último partido de eliminatorias con la Tri.

El delantero también completó ante los actuales campeones del mundo su partido número 100. Este era uno de los principales motivos por los que los ecuatorianos esperaban que esta noche marque, para que su despedida sea aún más espectacular.

El gol a Colombia en Barranquilla en las actuales eliminatorias, uno de los tantos a Catar en el Mundial 2022 y a Argentina en esas eliminatorias en Guayaquil fueron algunos de los goles citados como los más gritados.

Te puede interesar: Enner Valencia y Kevin Rodríguez, los goleadores en activo de Ecuador ante Argentina

Desde luego, no faltaron aquellos que mencionaron que su registro goleador sería aún más amplio si sus aciertos ante el arco rival hubieran sido más letales para aprovechar todas las opciones de gol que malogró a lo largo de su carrera.

Pese a ello, ‘Superman’ es una de las leyendas de la selección nacional con 100 partidos y 46 goles que lo convierten en el máximo artillero de su historia. Seis de ellos en los mundiales, una marca que nadie la tiene. Además, va rumbo a jugar su tercer mundial, un registro que solo ostenta Édison Méndez.

Julio Estrella/EL COMERCIO.

Información externa: Selección de Ecuador

D-bate: