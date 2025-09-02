La Selección de Ecuador y la de Paraguay están a pocas horas de disputar su partido por la fecha 17 de las eliminatorias al Mundial que en el 2026 se jugará simultáneamente en Canadá, Estados Unidos y México.

La Selección de Ecuador afrontará esta jornada con la tranquilidad de haber conseguido uno de los seis cupos directos a la Copa del Mundo. Paraguay requiere de un punto para inscribir su nombre en el torneo.

Más noticias:

Ecuador vs. Paraguay, ¿a qué hora juegan?

La Selección de Ecuador hizo de Buenos Aires su base de entrenamientos para preparar la estrategia para enfrentarse a la Paraguay de Gustavo Alfaro, el entrenador con el que disputó la fase de grupos del Mundial Catar 2022.

Sebastián Beccacece convocó a 30 jugadores para esta doble fecha de eliminatorias. 24 juegan en equipos de América y Europa y seis en el campeonato nacional de Ecuador, destacando la presencia del joven Darwin Guagua y la ausencia de Byron Palacios, el máximo goleador del torneo doméstico.

Paraguay convocó a todas sus figuras comandadas por su capitán Gustavo Gómez (Palmeiras). También constan Omar Alderete (Sunderland), Diego Gómez (Brighton), Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Ángel Romero (Corinthians), Miguel Almirón (Atlanta United) y Alex Arce (Independiente Rivadavia).

La Tri intentará sumar por primera vez en Paraguay. Siempre que jugó en Asunción y en Ciudad del Este, se regresó al país con las manos vacías e incluso con resonadas goleadas que aún se recuerdan.

Por ejemplo, el 17 de noviembre de 2017, rumbo a Sudáfrica 2010, la ‘Albiroja’ ganó 5-1 con el argentino Gerardo Martino como entrenador. Cristian Riveros (2), Nelson Valdéz, Roque Santa Cruz, Néstor Ayala marcaron esa noche.

Ecuador estaba dirigida por Sixto Vizuete, el reemplazo del colombiano Luis Fernando Suárez. Iván Kaviedes hizo el gol de un equipo que tenía en sus filas a nombres destacados como Giovanny Espinoza, Segundo Castillo, Édison Méndez, Walter Ayoví, Christian Benítez, Felipe Caicedo y Kaviedes.

El nuevo partido entre Paraguay y Ecuador está programado para el jueves 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Defensores del Chaco. El balón empezará a rodar desde las 18:30 y el árbitro central será el brasileño Raphael Claus.

Información externa: Eliminatorias sudamericanas

Entrevista con Adrián Luna Martinetti