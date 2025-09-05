La Selección de Ecuador es una de las 16 selecciones que están clasificadas para el Mundial 2026. Será el primero en la historia que recibirá a 48 combinados nacionales que llegarán desde diferentes confederaciones asociadas a la FIFA.

La Conmebol, donde juega la Selección de Ecuador, la AFC, la OFC y la Concacaf ya tienen a sus primeros representantes confirmados. Los cupos directos han sido ocupados por países con historia mundialista y por selecciones que consolidan su crecimiento en la última década.

La Selección de Ecuador entre las clasificadas al mundial

La Selección de Ecuador es una de las 16 clasificadas al Mundial 2026. A la cabeza aparecen los tres anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con su presencia garantizada desde el anuncio de la sede.

En marzo de 2025, Japón e Irán, en representación de la Confederación Asiática, lograron sus boletos junto a Nueva Zelanda, campeón de Oceanía.

En junio fue el turno de la Conmebol, con la clasificación directa de Argentina, Ecuador y Brasil, tres históricos del continente.

Ese mismo mes se unieron Australia, Jordania, Corea del Sur y Uzbekistán, todos miembros de la AFC, lo que confirmó el dominio asiático en esta fase de clasificación.

En septiembre, la Conmebol completó sus seis cupos directos con los boletos de Uruguay, Colombia y Paraguay, que acompañarán a los tres clasificados anteriores. De esta manera, Sudamérica ya tiene a todos sus representantes confirmados, a la espera de lo que suceda en los repechajes intercontinentales.

La Tri en los mundiales

Entre las selecciones clasificadas, Ecuador sigue consolidando su lugar como protagonista del fútbol sudamericano. Según datos de la FIFA y la Conmebol, la Tricolor suma cuatro participaciones mundialistas previas: 2002, 2006, 2014 y 2022.

En Corea-Japón 2002, su debut absoluto, disputó tres partidos: venció a Croacia (1-0) con gol de Édison Méndez, y cayó frente a Italia y México. Terminó en fase de grupos, pero dejó una grata impresión.

En Alemania 2006 alcanzó su mejor actuación histórica. En fase de grupos derrotó a Polonia (2-0) con goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado y a Costa Rica (3-0), con tantos de Tenorio, Delgado e Iván Kaviedes.

Perdió contra Alemania (0-3), pero avanzó a octavos de final. Allí fue eliminado por Inglaterra (0-1), con un gol de tiro libre de David Beckham. La Tri jugó cuatro partidos alcanzando dos triunfos y dos derrotas.

En Brasil 2014, Ecuador jugó tres partidos: empató con Francia (0-0), venció a Honduras (2-1) con goles de Enner Valencia y perdió ante Suiza (1-2). Sumó cuatro puntos, pero no le alcanzó para clasificar a octavos.

En Catar 2022, la Tricolor disputó tres encuentros. Le ganó a los anfitriones (2-0) con doblete de Enner Valencia, empató frente a Países Bajos (1-1) con otro tanto del mismo jugador y cayó ante Senegal (1-2). En total, tres partidos con una victoria, un empate y una derrota.

En resumen, Ecuador acumula 13 partidos disputados, con 5 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Ha marcado 14 goles, de los cuales Enner Valencia es el máximo anotador histórico con seis tantos, todos entre 2014 y 2022.

Selecciones clasificadas:

Confederación Selecciones clasificadas Concacaf Canadá, México, Estados Unidos AFC Japón, Irán, Australia, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán OFC Nueva Zelanda Conmebol Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

