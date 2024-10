La polémica en la previa del partido entre la Selección de Bolivia y Ecuador por fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, vino desde el ‘Altiplano’ con un sector de la prensa.

El encuentro entre Ecuador y Bolivia está planificado para el jueves 14 de noviembre de 2024 en el estadio Monumental de Barcelona Sporting Club, ubicado en Guayaquil e inaugurado en 1987.

Más noticias:

La primera vez de Bolivia en el Monumental fue el domingo 19 de septiembre de 1993 en el proceso al Mundial Estados Unidos 1994, con algo más de 10 000 personas en las gradas y el colombiano John Toro como árbitro central.

Los bolivianos contaban con un equipo en el que destacan Gustavo Quinteros, Marco Antonio Etcheverry y Julio César Valdivieso, vinculados con el fútbol ecuatorianos en la Tri, Barcelona SC, Emelec y Deportivo Quevedo.

Los bolivianos se adelantaron en el marcador a los 45 minuto del primer tiempo por intermedio de Willian Ramallo, mientras que los ecuatorianos empataron a los 72 minutos con la firma del defensor Raúl Noriega.

En el grupo B, Brasil lo ganó con 12 puntos y Bolivia alcanzó el segundo sitial con 11, uno más que Uruguay, que se quedó con 10 en la tercera posición. Ecuador (5) y Venezuela (2) cerraron la tabla de posiciones.

La segunda regresaron el 12 de octubre de 1997, rumbo a Francia 1998, donde cayó 1-0 con un tanto del argentino-ecuatoriano Ariel Graziani.

La última visita fue el 7 de octubre de 2021, en el proceso a Catar 2022, con goleada 3-0 con goles de los delanteros goleadores Enner Valencia (2) y Michael Estrada.

Redoblan la apuesta desde Bolivia

El martes 22 de octubre, el periodista boliviano Juan Pastén Peñafiel encendió la polémica al asegurar que es “criminal e inhumano” jugar en Ecuador, debido a los cortes de luz que afectan al país y cada vez se agrava más.

“Es criminal donde nos quieren llevar a jugar, ¿qué tal que se corte la luz en pleno partido? (…) Ojalá que no pase eso en Ecuador, por eso no nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz (…) ¿Cómo vamos a sobrellevar el calor sin aire acondicionado?” (…) Es inhumano ir a jugar en Ecuador mientras tanto no haya luz en ese país”, dijo.

Lejos de ajar la tensión a sus comentarios, Pastén Peñafiel volvió a emitir los comentarios y se ratificó en lo dicho. Lo hizo la noche del jueves 24 en su programa Deportivo que es transmitido en Bolivia TV.

“Yo creo que sí. No están dadas la condiciones por los cortes de luz. Los ecuatorianos tienen un panorama bastante complicado, no solo en lo relacionado con el fútbol, sino en otras actividades cotidianas”, indicó el periodista.

¿A las 20:00 (19:00 de Ecuador) habrá luz en el estadio Monumental?, se preguntó, al tiempo de recordar que el último Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec modificó su horario original y empezó con luz natural a las 17:00.

¿Habrá suficientes generadores para los hoteles y las casas?, fue otra de las preguntas que hizo en el video publicado en sus redes sociales.

Finalmente, aseguró que la escuadra boliviana está en capacidad de sumar en el Monumental y seguir con la cosecha de buenos resultados para mantenerse en la zona de repechaje o de clasificación directa al Mundial.

“Téngalo por seguro. Vamos a empatar y cuidado si les ganamos. Eso sería trágico para ustedes”, cerró.

No te pierdas – El Confesionario