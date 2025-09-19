La Selección de Ecuador tendrá no menos de seis partidos de preparación antes de lo que será su debut en el Mundial 2026, el quinto que disputará en su historia, con el argentino Sebastián Beccacece como su entrenador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó los cuatro primeros partidos de la Selección de Ecuador para finalizar este año. En el 2026, la FIFA tiene planeada una fecha de amistosos para marzo y, desde junio, el arranque del mundial.

La Selección de Ecuador tiene una lista de amistosos

La Selección de Ecuador abrochó su clasificación al Mundial 2026 en la fecha 16 de las eliminatorisas.

Un empate 0-0 ante Perú en el Estadio Nacional de Lima fue suficiente para volverse inalcanzable en la tabla de posiciones.

El primer amistoso será el 10 de octubre contra Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

Este partido marcará el enfrentamiento 16 entre ambas selecciones. En los 15 encuentros anteriores, el balance es equilibrado con cinco victorias para cada uno y cinco empates.

El equipo estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, contará con jugadores destacados como Christian Pulisic y Weston McKennie.

Cuatro días después, el 14 de octubre, se enfrentará a México en el Estadio Akron de Guadalajara.

En los 24 partidos previos entre ambos equipos, México ha ganado 14 veces, Ecuador 4, y han empatado en seis ocasiones.

Ecuador también jugará en noviembre

El 13 de noviembre, Ecuador visitará a Canadá en el BMO Field de Toronto. Este será el cuarto enfrentamiento. Dos victorias tricolores y un empate son los antecedentes de este partido que promete emociones intensas.

Finalmente, el 18 de noviembre, Ecuador se medirá contra Nueva Zelanda en el Red Bull Arena en Nueva Jersey.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos en la historia. Nueva Zelanda, al igual que Ecuador, se prepara para el Mundial 2026 y utilizará este partido para evaluar su rendimiento ante una selección sudamericana.

El Mundial 2026 se inaugurará el 11 de junio en Ciudad de México en el mítico Estadio Azteca.

Sin embargo, antes de que comience el torneo, el 5 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo en Washington, donde Ecuador conocerá a sus rivales en la fase de grupos.

