La Selección de Ecuador empató 0-0 con Venezuela este viernes 28 de noviembre de 2025 en el mítico Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a Venezuela por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

La Selección de Ecuador jugó por primera vez en esta Liga de Naciones Femenina en el Olímpico Atahualpa. En la jornada anterior lo hizo en el Rodrigo Paz, propiedad de Liga de Quito, ante Colombia.

Más noticias:

La Selección de Ecuador logró triunfo clave

La Selección de Ecuador logró un frío y doloroso empate 0-0 ante Venezuela en una noche donde la lluvia se hizo presente durante todos los 90 minutos en el centro-norte de Quito, donde está enclavado el Olímpico Atahualpa.

Con este resultado, la Tri escaló al cuarto puesto en la tabla de posiciones con cuatro puntos y una diferencia de gol positiva de +3, mientras que Venezuela ascendió al segundo lugar con cinco unidades y +1 de diferencia de gol.

En la cuarta jornada viajarán a Montevideo para visitar a Uruguay en el Parque Alfredo Víctor Viera, escenario con capacidad para 10 500 en el que juega de local Montevideo Wanderers.

La Conmebol por primera vez puso en escena este torneo que otorga dos cupos directos y dos de repechaje para la Copa del Mundo Brasil 2027.

Las ecuatorianas jugaron una sola vez en el Mundial en Canadá 2015, al que clasificaron luego de alcanzar el tercer puesto en la Copa América 2014. Ese sitio le otorgó un puesto en el repechaje en el que derrotaron a Trinidad y Tobago con un tanto de Mónica Quintero a los 91 minutos.

El sorteo las depositó en el grupo C. Perdieron 6-0 ante Camerún, 10-1 frente a Suiza y 1-0 contra Japón, marcando su tempranera eliminación. Los dos primeros juegos fueron en el BC Place de Vancouver y el tercero en el de Winnipeg.