La Selección de Argentina aún se encuentra en Miami y no pudo cumplir la logística que tenía planificada para viajar a Venezuela para jugar en la novena fecha de las eliminatorias al Mundial 2026.

El jueves 10 de octubre de 2024, desde las 16:00, Argentina tiene que visitar a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, escenario que fue sede de la Copa América 2007 y en la que Ecuador perdió 1-2 ante México.

Este martes 8 la delegación de Argentina tenía planificado viajar a Venezuela, con una parada previa en Cúcuta, Colombia, puesto que dicho país no admite vuelos de bandera argentina y estadounidense, según apunta Infobae.

El huracán, que presenta vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora (175 millas), atravesará casi todo Florida de oeste a este a partir del próximo miércoles 9 de octubre de 2024, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

“No se puede despejar, va a ser difícil al otro día llegar porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela (…) Lo más importante es la salud de la gente y de todos nosotros que estamos acá también”, recoge TyC Sports.

“Nos han denegado el viaje, vamos a viajar mañana si el tiempo lo permite (…) Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte“, mencionó Lionel Scaloni, entrenador ‘Albiceleste’, en una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes.

¿Qué pasará con el partido ante Venezuela?

Las alarmas están encendidas en la concentración de Argentina por el Huracán Milton y también por no poder viajar a Venezuela.

Desde Argentina se empieza a hablar que una de las alternativas en caso de no llegar a tiempo, es aplazarlo para el viernes 11.

“Tanto FIFA como Conmebol están al tanto de la situación“, comentaron en DSports, respecto a la opción de cambiar la fecha del encuentro.

“Sería casi imposible salir el mismo jueves”, explicó Scaloni ante la posibilidad de que la delegación tampoco pueda partir el miércoles.

Las bajas de Argentina

El entrenador también se refirió a otros cambios que debió introducir en la preparación.

“Es una fecha muy difícil para nosotros en la convocatoria. Tuvimos muchos imponderables. Traer jugadores de Europa es difícil ahora. Tenemos que aprovechar a los jugadores que están en el fútbol argentino”, explicó.

Pese a las cuatro bajas por lesión en su plantilla y la ausencia por sanción de dos jugadores más, dijo que espera que sus dirigidos puedan “mantener el nivel” en las próximas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas.

Los lesionados son el lateral Marcos Acuña los delanteros Paulo Dybala, Nicolás González y Alejandro Garnacho. Además, están sancionados el defensor Cristian ‘Cuti’ Romero y el portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Scaloni expresó su respaldo a su portero. “Se expresó de una manera muy respetuosa y correcta. Es justo lo que ha dicho. Son cosas que no pueden volver a pasar. Sobre todo porque el equipo no puede permitirse no tener a Dibu o Cuti. Son jugadores importantes”.

Martínez fue sancionado dos fechas por el Tribunal de Disciplina de la FIFA tras haber golpeado la cámara de un periodista tras el partido jugado en Barranquilla y, por haber colocado el trofeo de la Copa América en su zona genital durante los festejos del título tras la goleada a Chile en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

