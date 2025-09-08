La Selección de Ecuador y la de Argentina se enfrentarán el martes 9 de septiembre de 2025 por la fecha 18 de las eliminatorias al Mundial 2026. El juego empezará a las 18:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Con este partido, la Selección de Ecuador y la de Argentina cerrarán su calendario de las eliminatorias, con la tarea pendiente para los locales de lograr un nuevo triunfo ante los campeones del mundo en casa luego de 16 años.

La Selección de Ecuador busca nuevo triunfo

La Selección de Ecuador no le gana a Argentina de local desde el miércoles 10 de junio de 2009. Hasta este lunes 9 han pasado 5 934 días, lo que equivale a 16 años, 2 meses y 27 días que la Tri no derrota a la ‘Albiceleste’ jugando en Quito o Guayaquil.

El juego correspondió a la fecha 14 del proceso rumbo a Sudáfrica 2010. En el banco de suplentes de Ecuador estuvo el nacional Sixto Vizuete y en el de Argentina el fallecido Diego Armando Maradona.

Luego de ese partido, los ecuatorianos empataron 1-1 en el mismo Atahualpa rumbo a Brasil 2014, perdieron 1-3 en el mismo estadio hacia Rusia 2018 con un triplete de Lionel Messi para la clasificación agónica a la Copa del Mundo, y firmaron otro 1-1 en el camino al Mundial de Catar 2022 en Guayaquil.

En medio de estos duelos destaca el triunfo 0-2 en el Monumental de Buenos Aires en la rueda de ida para Rusia 2018. Fricson Erazo y Felipe Caicedo anotaron en esa noche histórica e inolvidable para la selección nacional.

Ecuador vs. Argentina, la crónica

Los tricolores sumaron 20 puntos y renovaron sus opciones de clasificarse a la cita de 2010. Ecuador, que pretendía el repechaje, pasó a aspirar a uno de los cuatro cupos directos, gracias a los 6 puntos que cosechó venciendo a los albicelestes y, antes, a Perú, mencionaba EL COMERCIO en esa época.

Los goles fueron de Walter Ayoví, a los 72 minutos, y de Pablo Palacios, a los 83. También se destacó el arquero Marcelo Elizaga, quien atajó un penal a Carlos Tévez en el primer tiempo, acción que resultó determinante.

A los 26 minutos llegó la jugada de mayor emotividad del primer tiempo: la falta de Elizaga, quien derribó a Tévez al borde del área cuando, otra vez, Messi metió un pase de cirujano tras un rebote de Espinoza. Pero Elizaga no cayó en amagues y atajó el disparo de Tévez. El Atahualpa explotó de júbilo.

Después de tanto centro improductivo, los tricolores retomaron los disparos desde fuera del área. Tras dos intentos de Jefferson Montero y Antonio Valencia, fue Walter Ayoví quien derrotó a Andújar con un remate cruzado al ángulo izquierdo del meta albiceleste, a los 72’.

Mientras el estadio festejaba el gol, Maradona se llevaba las manos atrás y recurría, sin mostrarse desesperado, a la experiencia de Sebastián Verón en el mediocampo. Vizuete respondió ingresando a Joffre Guerrón por Felipe Caicedo.

Los argentinos intentaron recuperar la pelota y atacar, pero fueron imprecisos y dejaron espacios en la media.

Ahí aprovechó la tricolor para seguir presionando a los visitantes, hasta que, a los 83’, Pablo Palacios arrebató un balón en el área argentina a Édison Méndez y, de media vuelta, venció a Andújar para sentenciar el cotejo.

De ahí hasta el pitazo final, todo fue alegría en las tribunas que, pese a la lluvia, se fundieron en un abrazo.

