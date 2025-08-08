La presencia de jugadores africanos en Ecuador ha sido limitada. Desde 1957, año en que se disputó el primer campeonato nacional, hasta 2025, solo seis futbolistas originarios de ese continente han sido contratados por clubes ecuatorianos.

A este grupo se suman dos jugadores más que, en calidad de nacionalizados, también han jugado en Ecuador. La historia de esta presencia africana en el fútbol ecuatoriano comenzó a mediados de la década de 1990 con la llegada del célebre camerunés Cyrille Makanaky, quien fue contratado por Barcelona Sporting Club.

Más noticias:

Cyril Makanaky, el primer africano en Ecuador

El primer africano en jugar en Ecuador fue el camerunés Cyril Makanaky, quien en 1996 se convirtió en pionero al unirse a Barcelona Sporting Club. Su llegada abrió una puerta para que otros futbolistas de África fueran valorados en el fútbol local, aunque su paso siguió siendo esporádico.

Cyril Makanaky destacó no solo por ser el primero, sino también por su trayectoria previa especialmente en Europa. Había jugado en Francia y España antes de llegar a Ecuador, y fue mundialista con Camerún en Italia 1990, formando parte de un plantel histórico que incluía a figuras como Roger Milla, Thomas N’Kono y François Omam-Biyik.

Después de Makanaky, Barcelona SC incorporó en 1999 a dos cameruneses más, David Embé y Joseph Marie Tchango. Fue una época en la que el cuadro amarillo entró en una crisis que estuvo a punto de llevarlo al descenso en 2000 y 2009. No obtuvo títulos nacionales hasta 2012.

En tiempos más recientes, Lass Bangoura, de Guinea, defendió los colores de Emelec en 2020 y 2021. Transfermarkt detalla que intervino en 19 partidos entre la Liga Pro, la Supercopa Ecuador y la Copa Sudamericana. No anotó goles y recibió dos tarjetas amarillas.

En 2023, la Liga Pro recibió a dos nuevos africanos: Jimmy Evans, nigeriano que se unió a Mushuc Runa, y Ousmane N’Dong, senegalés que jugó en Gualaceo.

Evans acumuló 27 partidos, anotó dos goles (a Orense en Echaleche y a Emelec en el George Capwell), dio cuatro asistencias (dos a Guayaquil City, una a Orense y una a Universidad Católica), recibió siete tarjetas amarillas y fue expulsado una vez por doble amarilla.

N’Dong es recordado más por sus 1,92 metros de estatura que por su fútbol. Bajo el mando de Leonardo Vanegas primero, y Fabián Frías después, jugó 20 partidos, anotó un gol (a El Nacional), dio una asistencia (a Universidad Católica), recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado una vez con roja directa.

Además, cabe destacar a Jimmy Bermúdez y Senga Nicolás Kata Martínez, quienes, aunque nacidos en Colombia y España respectivamente, representaron a Guinea Ecuatorial por nacionalización.

Bermúdez tuvo pasos importantes por Liga de Loja y Olmedo, mientras que Kata disputó un partido con Delfín en 2020. Fue en la Supercopa Ecuador ante Liga de Quito en el Estadio Christian Benítez de Guayaquil. Fue titular durante los primeros 45 minutos y en el segundo tiempo fue reemplazado por Richard Calderón.

NOMBRE PAÍS AÑO(S) EQUIPO(S) Cyril Makanaky Camerún 1996 Barcelona SC David Embé Camerún 1999 Barcelona SC Joseph Marie Tchango Camerún 1999 Barcelona SC Lass Bangoura Guinea 2020 – 2021 Emelec Jimmy Evans Nigeria 2023 Mushuc Runa Ousmane N’Dong Senegal 2023 Gualaceo Jimmy Bermúdez * Colombia / Guinea Ecuatorial 2012 – 2014 – 2020 Liga de Loja y Olmedo Senga Kata Martínez * España / Guinea Ecuatorial 2020 Delfín

* Nacionalizados

Información externa: Campeonato ecuatoriano de fútbol

Entrevista con Luis Alfonso Chango