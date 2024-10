Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, compareció este sábado 12 de octubre de 2024 ante los medios de comunicación en la Casa de la Selección en Quito.

La rueda de prensa entre Sebastián Beccacece y los medios de comunicación se da en la previa del viaje de la Selección de Ecuador a Montevideo, donde el martes 15 se medirá contra Uruguay en el mítico estadio Centenario.

Más noticias:

Con su habitual tranquilidad y amplitud a la hora de responder las preguntas de los medios de comunicación, Beccacece volvió a ratificar que la Tri “mereció” ganar el partido ante Paraguay el pasado jueves 10 en el Rodrigo Paz Delgado.

“Fuimos superiores. Si una de las ocho opciones que tuvimos entraba, en este momento estaríamos hablando de otra cosa y tuviéramos tres puntos más”, dijo el argentino que fue nombrado como entrenador del equipo nacional en agosto en reemplazo del español Félix Sánchez.

Consultado sobre el presente futbolístico de Kendry Páez, el entrenador argentino destacó el compromiso que el futbolista de Independiente del Valle muestra en la preparación previa a los juegos de la Selección.

“Veo un niño muy feliz. Es el que más corrió en los entrenamientos. Trabaja con mucha pasión, mucha energía, con mucho ánimo y está relacionándose muy bien con sus compañeros”, agregó.

“Acá se lo trata como uno mas, no se siente sobre observado. Creo que puede mejorar su rendimiento porque lo he visto hacer cosas muy buenas y se lo he dicho. Necesitamos que en su día a día tenga la continuidad que tiene con nosotros”, explicó el DT.

Finalmente, mencionó que a Páez le hará “muy bien salir” del país para integrarse al Chelsea de Inglaterra, club al que llegará en junio de 2025, una vez que cumpla la mayoría de edad.

“No veo la hora de que salga de acá. Me gustaría que esté afuera jugando”, enfatizó ‘Becca’.

John Yeboah es la única duda

Beccacece adelantó que la única duda que tiene para enfrentar a la ‘Celeste’ es John Yeboah, que arrastra ciertas molestias físicas que le han impedido estar al 100% de sus condiciones en esta doble fecha de eliminatorias.

“Yeboah la única duda que tenemos. Desde junio hasta hoy solo jugó 118 minutos y la mitad fueron en la Selección. No tenía club y no hizo pretemporada”, explicó sobre el deportista nacido en Alemania.

Agregó que pasar del fútbol de Polonia al de Italia, le significa a Yeboah tener una “mayor exigencia” y un proceso de adaptación a la nueva forma de entrenamientos y a lo que le pide su entrenador.

Desglosó que solo jugó 40 minutos desde que llegó al Venezia, pero que su convocatorias se debe a las “condiciones naturales” que tiene y con las que le puede dar a la Tri otra opción en el ataque y generar peligro cerca del área rival.

“No está en condiciones naturales de afrontar una exigencia tan pareja. Tiene que entrenarse mejor, adaptarse a la liga que llego y también a las exigencias de jugar unas eliminatorias sudamericanas. Esperemos que en noviembre esté mejor”, concluyó.

Foto: API.

No te pierdas – El Confesionario