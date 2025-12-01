La Selección de Ecuador está próxima a conocer sus rivales de grupos en el Mundial de 2026 y su DT Sebastián Beccacece envió un mensaje al país y a sus dirigidos. El estratega expresó sus emociones con respecto a dirigir a la Tri en el certamen y lanzó un pedido.

Sebastián Beccacece, entusiasmado por ir con la Selección de Ecuador al Mundial

La noche del domingo 30 de noviembre del 2025, Sebastián Beccacece se expresó por medio de sus redes sociales. En ellas publicó una serie de fotografías de los últimos partidos amistosos y adjuntó el mensaje.

Al inicio de su texto, el estratega argentino se dirigió hacia sus futbolistas, al pueblo ecuatoriano y enfatizó en las vísperas del sorteo mundialista. Allí exaltó a los miembros de su equipo y lo que estos le genera.

“A los jugadores y al pueblo ecuatoriano: en unos días conoceremos a nuestros rivales. Quiero expresar mi orgullo de acompañar y guiar a grandísimos profesionales, pero sobre todo a bellísimas personas que representan valores de unidad y amor por la identidad de una nación. Mi afecto, admiración y respeto para esta gran familia. Los invito a seguir trabajando duro, con humildad y alegría, para alcanzar el gran sueño de todo un país. ¡Los abrazo! ¡¡¡VAMOS ECUADOR!!!”, escribió.

La Selección de Ecuador, su sorteo para el Mundial, bombos y potenciales rivales

Tras finalizar el calendario FIFA del 2025, la Selección de Ecuador quedó en el puesto 23 del ranking FIFA. Aquello lo ubicó dentro del bombo 2 de cara al sorteo, por lo que no puede toparse con Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Austria, Corea del Sur y Austria, que también estarán en el mismo bolillero.

Los potenciales rivales en grupos de Ecuador

Bombo 1:

México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Croacia.

Bombo 3:

Noruega, Egipto, Paraguay, Argelia, Eslovaquia, Costa de Marfil, Túnez, Uzbequistán, Catar, Sudán, Irak, Jordania.

Bombo 4:

Honduras, Jamaica, Cabo Verde, Ghana, Surinam, Nueva Zelanda, clasificado de repechaje 1, clasificado de repechaje 2, clasificado de repechaje 3, clasificado de repechaje 4, clasificado de repechaje 5, clasificado de repechaje 6.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial?

El sorteo para la Selección de Ecuador en el Mundial de 2025 se llevará a cabo durante el viernes 5 de diciembre del 2025. Este se llevará a cabo en Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos.

Una delegación de la Tri acudirá para presenciar los emparejamientos. En total se establecerán 12 grupos de cuatro selecciones para contar con los 48 equipos.

