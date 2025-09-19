Moisés Caicedo es uno de los líderes de la nueva generación de la Selección de Ecuador y pieza clave en el proyecto de Sebastián Beccacece, entrenador de la ‘Tri’.

Con apenas 23 años, el mediocampista del Chelsea FC disputará su segundo Mundial en 2026 y es visto no solo como referente futbolístico, sino también como un modelo de superación personal.

Moisés Caicedo, un ejemplo de superación

En una entrevista con DirecTV Sports, Beccacece fue consultado sobre Caicedo y resaltó más allá de lo deportivo, su capacidad de resiliencia.

“Ha superado la incomodidad, ha superado muchas barreras y obstáculos. Hoy lo vemos exitoso y ganador, pero para llegar ahí ha tenido que sufrir”, señaló el estratega argentino.

El DT de la ‘Tri’ también valoró el carácter y los principios del mediocampista.

“Es una persona sencilla, humilde, que habla con su accionar en el campo. Es un líder futbolístico más que de palabras”.

Beccacece recalcó además la importancia de Caicedo como referente para los jóvenes jugadores ecuatorianos:

“Es de esos grandes revolucionarios como Pacho, Hincapié o Enner en su momento, que vienen a marcar el camino y decir: ‘Vamos a cambiar la historia de nuestro país’”.

La carrera de Moisés Caicedo

Caicedo se formó en Independiente del Valle, club desde el que dio el salto a Europa con apenas 18 años.

Su llegada al Brighton & Hove Albion no fue sencilla. Jugó pocos minutos y fue cedido al Beerschot de Bélgica, donde luchó por la permanencia.

Tras seis meses, Brighton lo repatrió y le dio un lugar como titular.

Su explosión definitiva llegó en la temporada 2022/23, cuando se consolidó como figura en la Premier League, lo que motivó su fichaje al Chelsea en un traspaso superior a los 140 millones de dólares, el más caro en la historia del fútbol ecuatoriano.

Hoy, Caicedo disputa su tercera temporada con los ‘Blues’, es uno de los capitanes del equipo y considerado entre los mejores mediocampistas del mundo.

