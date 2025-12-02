¡Se apagan las alarmas! Esto se sabe de la lesión de Keny Arroyo en Cruzeiro

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Keny Arroyo encendió las alarmas en Cruzeiro el pasado sábado 29 de noviembre. El ecuatoriano, que venía siendo titular y uno de los jugadores más influyentes en el ataque, tuvo que abandonar el partido ante Ceará —que terminó 1-1— durante el primer tiempo.

‘Cheche’ salió con evidentes gestos de dolor y las imágenes de la transmisión mostraron su incomodidad en el banco de suplentes. Sin embargo, este lunes 1 de diciembre su entrenador, Léo Jardim, llevó calma al confirmar que, a priori, la lesión no sería grave.

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Tranquilidad por el estado de Keny Arroyo

“Creemos que fue una distensión leve del aductor; no queríamos arriesgar al jugador. Sabíamos que teníamos otras opciones en la banca y partidos importantes por delante, así que preferimos cuidarlo”, expresó el DT portugués.

Durante la práctica de este lunes, Arroyo trabajó de forma diferenciada debido a la molestia, aunque no se le realizaron exámenes médicos.

El diagnóstico preliminar apunta a una distensión leve y, según Globo Esporte, no estaría fuera por mucho tiempo, aunque Cruzeiro planea manejarlo con precaución en los próximos compromisos.

Manhã de mais um treino finalizado na Toca da Raposa II. O Cruzeiro segue focado no próximo jogo pelo Brasileiro! 🦊💪



📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/KvTEimvRAH — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 27, 2025

De suplente a pieza clave en Cruzeiro

Arroyo llegó al club como una apuesta a futuro y comenzó como suplente. Pero en las últimas semanas se ha consolidado: sumó seis titularidades en los últimos siete partidos, aportando dos goles y una asistencia, y convirtiéndose en un socio importante de Kaio Jorge en el frente de ataque.

Desde su llegada a la ‘Raposa’, Arroyo ha disputado 11 partidos, todos por el Brasileirao, con siete titularidades y un promedio de 56 minutos por encuentro.

Su impacto estadístico también respalda su crecimiento:

Ha generado tres ocasiones claras.

Promedia 1,1 pases clave por partido

Tiene un 84% de precisión en sus entregas

en sus entregas En defensa recupera 1,6 balones por compromiso

Completa el 45% de sus regates y gana el 48% de sus duelos

Su velocidad, desborde y capacidad para romper líneas lo han convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

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El Cruzeiro en la temporada 2025

Cruzeiro atraviesa un gran momento en el Brasileirao 2025.

El equipo de Belo Horizonte se ubica en la tercera posición con 69 puntos, a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato. Si bien aún cuenta con posibilidades matemáticas de pelear el título, la disputa luce compleja debido a los 75 puntos que registra Flamengo, líder del torneo.

Lo que sí está asegurado es su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Además, la ‘Raposa’ continúa con vida en la Copa de Brasil, donde disputará las semifinales ante Corinthians.

Ida: miércoles 10 de diciembre

miércoles 10 de diciembre Vuelta: sábado 14 de diciembre