Portugal no olvida a Diogo Jota, exjugador del Liverpool recientemente fallecido, ni a Jorge Costa, histórico excapitán del Oporto que también perdió la vida hace poco.

Este martes 2 de septiembre, la selección lusa, con Cristiano Ronaldoa la cabeza y con un emotivo gesto de Rúben Neves, rindió un homenaje especial en memoria de ambos.

Uno de los momentos más emotivos estuvo a cargo de Rúben Neves, mejor amigo de Jota dentro y fuera de la cancha. El mediocampista confesó que a partir de ahora vestirá el dorsal 21, número que usaba Jota, como una forma de mantenerlo presente en cada partido.

“Fue la manera que encontré de llevarlo conmigo”, expresó Neves, quien también reveló que se hizo un tatuaje en uno de sus gemelos, en el que aparece abrazado con su amigo.

Un homenaje desde la Selección de Portugal

La federación portuguesa compartió además un video especial en memoria de Jota, narrado por el propio Neves. Con imágenes de sus mejores momentos en la selección, la pieza se acompañó con un mensaje emotivo:

“Nada nos podrá separar. Por ti, Diogo Jota”.

Neves explicó que esas palabras no solo representan su relación personal, sino también el sentir de todo el grupo.

“Más que amigos, somos familia, y eso no cambiará aunque ya no estés aquí. Nos aseguraremos de que nunca faltes en nuestras vidas”.

𝗡𝗮𝗱𝗮 𝗡𝗼𝘀 𝗣𝗼𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿. Por ti, Diogo Jota 🤍 pic.twitter.com/Qy56zijvNP — Portugal (@selecaoportugal) September 2, 2025

Socios dentro y fuera de la cancha

La conexión entre Neves y Jota no fue solo personal. También compartieron cancha en 164 partidos oficiales.

Coincidieron en cinco equipos distintos: la selección olímpica de Portugal (1), la Sub-21 (10), la absoluta (28), el FC Porto (10) y el Wolverhampton (115), club donde compartieron tres temporadas y fueron piezas clave del equipo.

Diogo Jota (+) y Rúben Neves celebrando el título de la Nations League 2025 con la Selección de Portugal.

Juntos sumaron 93 victorias, 39 empates y 32 derrotas, acumulando más de 9.000 minutos en cancha como dupla.

Diogo Jota es el cuarto jugador con quien más veces ha coincidido Neves en su carrera, solo detrás de Conor Coady (208), João Moutinho (194) y Adama Traoré (171).

