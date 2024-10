Ronaldo Johnson, que estuvo casi un año sin jugar tras su salida del Manta FC en la Serie B, sorprendió al anunciar que su siguiente destino sería el Rajasthan United FC, de la segunda división de la India.

El ecuatoriano de 29 años se unió a los ‘Guerreros del Desierto’ el 23 de septiembre de 2024, en lo que es su séptimo equipo en 10 años de carrera, y el primero fuera de Ecuador.

En apenas una semana en su nueva institución, Ronaldo Johnson ya ha hecho de las suyas, pero no precisamente por lo que realiza en los entrenamientos o partidos, sino por sus alegres y divertidos bailes.

Johnson sorprendió a sus compañeros de equipo en la previa de un entrenamiento con un peculiar baile. El ecuatoriano mostró sus mejores pasos de ‘Salsa Choke’, un estilo musical muy popular en Colombia y Ecuador.

Con música de fondo y el acompañamiento de sus compañeros, quienes lo animaron con aplausos y risas, Ronaldo Johnson se robó el show y alegró el ambiente en la práctica de su equipo.

Training done, but the real show starts now🕺🏾🇪🇨. Watch out Ronaldo’s moves and laughs.😁

•#AbkhelegaRajasthan #RajasthanUnited #Ronaldojohnson pic.twitter.com/zThFDDrfFm