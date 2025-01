El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020, debutó con un nuevo uniforme rosa intenso para la temporada 2025, que llevará en su equipo EF Education-EasyPost.

El 7 de enero, el equipo celebró la llegada del nuevo año con una publicación en sus redes sociales que decía: “¡Por un año brillante por delante!” y con ‘Richie’ entre sus principales figuras.

Además de Carapaz, el equipo contará con otro ecuatoriano, Alexander Cepeda. El EF Education-EasyPost tiene para esta temporada a 58 ciclistas, entre hombres y mujeres, provenientes de 22 países y con 17 lenguas distintas.

El uniforme de 2025 destaca por su color rosa característico y su diseño adornado con detalles distintivos, incluyendo gemas ocultas.

El carchense RichaCarapaz, de 31 años, quien sigue siendo una de las grandes figuras del ciclismo mundial, es uno de los ciclistas más destacados dentro de esta formación, que se prepara para enfrentar una temporada llena de retos, incluyendo algunas de las grandes competiciones internacionales.

Además, se espera que Richie esté en febrero para competir en el Nacional de Ciclismo 2025.

Aparte de Carapaz, la presencia de ciclistas ecuatorianos en el UCI World Tour sigue creciendo.

Con la incorporación de Jefferson Cepeda al Movistar Team, Ecuador contará con cinco ciclistas en la máxima categoría del ciclismo de ruta mundial.

Para este 2025, cinco ecuatorianos estarán en equipo del World Tour: Jhonatan Narváez (UAE), Martín López (Astana), Jefferson Cepeda (Movistar). Además, Carapaz y Alexander Cepeda en el EF Education-EasyPost.

Los ciclistas ecuatorianos siguen demostrando que, a nivel mundial, el país está bien representado en el ciclismo profesional.

58 riders. 22 nationalities. 17 different languages. 3 squads.



2025 is shaping up to be our best season yet! 💪 pic.twitter.com/6pc84LYcQR