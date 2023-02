Ricardo Gareca dice que su representante está hablando con Ecuador

Ricardo Gareca (der.) técnico de Perú y Gustavo Alfaro (izq.) DT de Ecuador, en un partido de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

Ricardo Gareca reconoció que tuvo conversaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para dirigir a la selección, y dice que el tema está en manos de sus representantes.

Ecuador necesita urgentemente designar un nuevo entrenador, ya que en marzo la selección volverá a la actividad, con dos partidos amistosos para la primera fecha FIFA del año.



El ex DT de Perú tuvo una entrevista este jueves 2 de febrero con el programa F10 de ESPN, que conduce Gustavo López. Ahí Gareca fue consultado sobre su posibilidad de llegar a la Selección de Ecuador.

Hay predisposición de ambos lados

Cuando Ricardo Gareca fue consultado sobre los acercamientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que se convierta en estratega de la Tri, el ‘Tigre’ comentó que aún se encuentran en conversaciones.



“Estamos hablando. Me gustó el trabajo que hizo Gustavo Alfaro y me gustó el equipo. Yo ya he hablado con el presidente y ahora están en otra etapa con mis representantes”, declaró Gareca.

Así mismo, el argentino fue consultado sobre si es factible que él llegue a los banquillos de Ecuador, a lo que contestó “hay predisposición de ambos lados”.



“Me gustaría tener una Charla con Gustavo Alfaro por el respeto que le tengo y porque estuvo dos años trabajando con este equipo”, indicó.



Para finalizar, Ricardo Gareca dijo que todo depende de ambas partes, pero recalcó que la FEF también está conversando con otras opciones.

Sueldo de Gareca en Perú

Según la revista Ekos, Ricardo Gareca tenía un ingreso anual en Perú de USD 3,7 millones. Esta cifra lo convirtió en el segundo seleccionador mejor remunerado de selecciones de Sudamérica, solo por detrás del brasileño Tite.



Pero esa cifra solo abarca lo que cobró Ricardo Gareca, al margen de lo que le correspondía a sus colaboradores, por lo que el valor podría superar los USD 4 millones anuales.

