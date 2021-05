Ricardo Gareca presenta la lista de Perú para medirse con Colombia y Ecuador

El delantero Jefferson Farfán no será parte de los convocados de Perú para su próximo partido contra Ecuador. Foto: archivo/ EFE

Agencia EFE

Los delanteros de Alianza Lima Jefferson Farfán y del Puebla mexicano Santiago Ormeño, son la grandes ausencias en la lista de convocados de la selección peruana para medirse con Colombia y Ecuador en la quinta y sexta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

La convocatoria cuenta con 28 futbolistas llamados por el seleccionador Ricardo Gareca para recibir el jueves 3 de junio a Colombia en Lima y visitar cinco días más tarde a Ecuador en Quito.

Farfán no fue incluido por una aparente recaída de su lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano a finales del año pasado y que ahora le ha impedido disputar los últimos encuentros con Alianza Lima.

“Él sabe que tiene nuestro apoyo, pero es importante que pueda estar en sus mejores condiciones. Él mismo no se siente bien si no se encuentra en su plenitud. No está de la mejor manera y está tratando de resolver cuestiones particulares. Nosotros estamos a la espera de eso”, explicó Gareca en conferencia de prensa.

El caso de Ormeño es por decisión técnica, aunque el técnico argentino no lo descartó que pueda ser parte de la convocatoria para la Copa América, donde ya está en la lista preliminar 50 futbolistas presentada por el preparador.

Gareca reveló que recientemente tuvo una charla con el jugador mexicano nacionalizado peruano, en la que el ariete del Puebla le manifestó su gran interés en ir convocado por Perú.

“La charla fue grata y nos causó una gran impresión. Le transmití que no le prometía absolutamente nada pero que era un primer paso y que existía la posibilidad de que pronto nos conociéramos en persona”, narró Gareca.

Tampoco está por lesión el defensa de Boca Juniors Carlos Zambrano, pero sí los jóvenes Jhilmar Lora, Martín Távara, Álex Valera y Luis Iberico, a los que el seleccionador que quiere conocer más porque “están haciendo buenos méritos y en algunos casos están jugando torneos internacionales”.

Incluso no descartó la posibilidad de que vayan a la Copa América, aunque eso lo evaluará al término de estos dos partidos que para Gareca son fundamentales.

🎙 Ricardo Gareca: "No me preocupa el cambio de fecha. La Selección está preparada para enfrentar a Colombia y Ecuador".#UnidosSomosMásFuertes#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/ffGSRpqi2O — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 21, 2021

“Es lo único que nos ocupa la cabeza: recuperarnos y tener una revancha a un mal comienzo. Estoy seguro que lo que anhelan los muchachos es que comiencen los partidos. En más de un año y medio hemos jugado nada más cuatro partidos. Más allá de las dificultades lo que queremos es jugar”, sentenció.

Sobre la manifestación realizada por una docena de jugadores de la selección en la que simultáneamente pidieron desde sus redes sociales votar por la candidata presidencial Keiko Fujimori, Gareca indicó que “los jugadores se pueden expresar libremente”.

“Para nosotros no es un problema. Lo que sí es importante es que estén totalmente abocados a los partidos de eliminatorias“, concluyó.

La selección peruana marcha penúltima en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo, con solo un punto obtenido en las cuatro primeras jornadas disputadas.

Los 28 convocados de Perú son los siguientes:

Porteros: Pedro Gallese (Orlando City-USA), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Luis Advíncula (Rayo Vallecano-ESP), Aldo Corzo (Universitario), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Anderson Santamaría (Atlas-MEX), Miguel Araujo (Emmen-NED), Renzo Garcés (César Vallejo), Luis Abram (Velez Sarsfield-ARG), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City-USA), Miguel Trauco (Saint Étienne-FRA) y Marcos López (San José Earthquakes-USA).

Centrocampistas: Renato Tapia (Celta de Vigo-ESP), Pedro Aquino (América-MEX), Martín Távara (Sporting Cristal), Christian Cueva (Al Fateh-SAU), Sergio Peña (Emmen-NED), Christopher Gonzáles (Sporting Cristal), Yoshimar Yotún (Cruz Azul-MEX) y Edison Flores (DC United-USA)

Delanteros: André Carrillo (Al Hilal-SAU), Paolo Guerrero (Internacional-BRA), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders-USA), Gianluca Lapadula (Benevento-ITA), Álex Valera (Universitario) y Luis Iberico (Melgar).