El director deportivo de Mushuc Runa, Renato Salas, ofreció disculpas públicas luego de sus desafortunadas declaraciones en contra de la árbitra brasileña Edina Alves, una vez que su equipo fue eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Las declaraciones de Renato Salas se registraron la noche del martes 19 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa, escenario que atestiguó la eliminación de Mushuc Runa en la tanda de penales por 4-2. El juego de ida y vuelta terminó con un marcador global de 2-2.

Más noticias:

Renato Salas dice que fue malinterpretado

Renato Salas había afirmado que “los árbitros (mujeres), por más buena que sea, no ve lo mismo que un árbitro hombre (…) Por eso está el futbol femenino, porque van a sentir lo que sienten ellas en un campo de juego”, comentario que generó intensas críticas en medios y redes sociales.

Un día después de la polémica, Salas rectificó su postura. Comenzó felicitando a Independiente del Valle por su clasificación a los cuartos de final, donde se enfrentará a Once Caldas de Colombia.

Luego, indicó que sus palabras fueron malinterpretadas y que no reflejaban la totalidad de la entrevista concedida el martes. “Quiero aprovechar para extender una disculpa pública si, en algún momento, mis comentarios sobre el arbitraje fueron malinterpretados. Me hubiese gustado que la nota completa reflejara lo que manifesté”, aseguró, sobre lo dicho en la previa en ABC Deportivo.

“Recalco la relevancia, el crecimiento, la inteligencia y el progreso del fútbol femenino”, enfatizó.

Salas busca cerrar la polémica

Salas aclaró que su intención no era generar polémica ni cuestionar la labor de la árbitra brasileña. “Si algo de lo que expresé fue malinterpretado o llevado a otra instancia, reitero mi disculpa pública“.

Asimismo, expresó que cualquier error mencionado podría haber ocurrido tanto con hombres como con mujeres.

Agregó que sus declaraciones no reflejaron la totalidad de su pensamiento y reiteró que apoya la participación femenina en el arbitraje.

“Espero que no surjan mayores inconvenientes, que no se malinterpreten las acciones y que no haya complicaciones con Paúl Vélez respecto a lo mencionado en la rueda de prensa”, indicó, aludiendo a los comentarios que también realizó el DT del ‘Ponchito’, que fueron en la misma línea de Salas.

La entrevista donde el directivo ofreció sus disculpas fue difundida por Radio La Red.

Información externa: Mushuc Runa

Confesionario con Gabriela Vargas