Real Madrid llega a la cuarta fecha de la Liga española con paso firme, decidido a seguir en la cima del torneo. El equipo de Xabi Alonso ha mostrado solidez en las tres primeras jornadas, sumando tres victorias consecutivas.

En la primera jornada, el Real Madrid derrotó 1-0 al Osasuna en el Santiago Bernabéu; en la segunda fue goleada 0-3 en su visita al recién ascendido Real Oviedo y en la tercera 2-1 al Mallorca, otra vez en su casa.

Real Madrid lidera en España

En ese buen arranque el Real Madrid ha tenido como protagonistas a Kylian Mbappé y Vinícius Jr., quienes figuran entre los goleadores del torneo con tres y dos tantos, respectivamente.

El reto del Madrid en esta cuarta fecha no será sencillo. La Real Sociedad, dirigida por Sergio Francisco Ramos, ha tenido un inicio más irregular, con dos empates ante Valencia (visitante) y Espanyol (local) y una derrota en su visita al Oviedo.

A pesar de ello, el conjunto vasco siempre es un rival incómodo, especialmente en Anoeta, donde ha sabido complicar a los grandes del fútbol español en las últimas temporadas.

Uno de los jugadores que más ha brillado en el equipo donostiarra es Takefusa Kubo, el internacional japonés que vive su cuarta campaña con la Real Sociedad. Desde su llegada en 2022 se ha consolidado como una de las figuras del club gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para marcar goles decisivos.

Su presencia en el ataque será clave para buscar sorprender a la defensa blanca y poner fin al buen momento del rival.

El partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid está programado para el sábado 13 de septiembre de 2025, desde las 09:15 de Ecuador, en el Estadio de Anoeta, ubicado en San Sebastián.

