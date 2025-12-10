Manchester City sufre pero vence a un Real Madrid en plena crisis

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Real Madrid perdió 1-2 con el Manchester City este miércoles 10 de diciembre por la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League, en el Estadio Santiago Bernabéu.
El encuentro define puestos clave y podría asegurar el pase de los blancos a la siguiente ronda.
El equipo de Xabi Alonso llega presionado: aunque una victoria le garantiza la clasificación, el ambiente interno no es el mejor debido a los malos resultados recientes en La Liga, que han tensado la relación entre el técnico y los jugadores.
En la tabla, Real Madrid descendió hasta en la séptima casilla con 12 puntos, mientras que Manchester City subió al cuarto lugar con 13 unidades.
En el último lustro, el Real Madrid y el Manchester City han construido una rivalidad que ya se percibe como un “nuevo clásico” de Europa.
En las últimas cuatro temporadas se enfrentaron en cuatro ocasiones, todas en fase de eliminación directa, y casi siempre el ganador del duelo terminó levantando la Champions.
Los blancos eliminaron al City en semifinales con una remontada histórica y posteriormente se coronaron campeones de Europa.
El conjunto inglés devolvió el golpe eliminando al Real Madrid, también en semifinales, y conquistó su primera Champions League.
Se volvieron a cruzar en cuartos de final. Tras una llave pareja, el Real Madrid avanzó por penales y más tarde volvió a proclamarse campeón de Europa.
El balance entre ambos equipos refleja la magnitud de este duelo:
Arquero: Thibaut Courtois
Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras.
Mediocampistas: Dani Ceballos, Aurelién Tchouamení y Jude Bellingham
Delanteros: Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 10, 2025
🆚 @ManCityES pic.twitter.com/Oix7LLgwNF
Arquero: Gianluigi Donnarumma.
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol y O’Reilly.
Mediocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González y Phil Foden.
Delanteros: Ryan Cherki, Erling Haaland y Jeremy Doku.
Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/D70wOZRq9h— Manchester City (@ManCityES) December 10, 2025