Manchester City sufre pero vence a un Real Madrid en plena crisis

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Real Madrid perdió 1-2 con el Manchester City este miércoles 10 de diciembre por la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League, en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro define puestos clave y podría asegurar el pase de los blancos a la siguiente ronda.

Más noticias:

El equipo de Xabi Alonso llega presionado: aunque una victoria le garantiza la clasificación, el ambiente interno no es el mejor debido a los malos resultados recientes en La Liga, que han tensado la relación entre el técnico y los jugadores.

En la tabla, Real Madrid descendió hasta en la séptima casilla con 12 puntos, mientras que Manchester City subió al cuarto lugar con 13 unidades.

Un nuevo clásico europeo

En el último lustro, el Real Madrid y el Manchester City han construido una rivalidad que ya se percibe como un “nuevo clásico” de Europa.

En las últimas cuatro temporadas se enfrentaron en cuatro ocasiones, todas en fase de eliminación directa, y casi siempre el ganador del duelo terminó levantando la Champions.

2021/22: Madrid campeón

Los blancos eliminaron al City en semifinales con una remontada histórica y posteriormente se coronaron campeones de Europa.

2022/23: revancha del City

El conjunto inglés devolvió el golpe eliminando al Real Madrid, también en semifinales, y conquistó su primera Champions League.

2023/24: otra vez Madrid

Se volvieron a cruzar en cuartos de final. Tras una llave pareja, el Real Madrid avanzó por penales y más tarde volvió a proclamarse campeón de Europa.

Un historial extremadamente parejo

El balance entre ambos equipos refleja la magnitud de este duelo:

14 partidos disputados

5 victorias para el Real Madrid

4 triunfos para el Manchester City

5 empates

24 goles anotados por cada equipo

Alineaciones

Alineación Real Madrid

Arquero: Thibaut Courtois

Defensas: Federico Valverde, Raúl Asensio, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras.

Mediocampistas: Dani Ceballos, Aurelién Tchouamení y Jude Bellingham

Delanteros: Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior.

Alineación Manchester City

Arquero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol y O’Reilly.

Mediocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González y Phil Foden.

Delanteros: Ryan Cherki, Erling Haaland y Jeremy Doku.

Así sale el equipo ante Real Madrid 🚨 pic.twitter.com/D70wOZRq9h — Manchester City (@ManCityES) December 10, 2025

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