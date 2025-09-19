El Real Madrid pondrá a prueba su liderato en LaLiga en un desafío de alto calibre contra el equipo revelación del campeonato, el Espanyol, que intentará dar el golpe en el Santiago Bernabéu para tomar el liderato.

El Real Madrid de Xabi Alonso buscará mantener su racha perfecta de victorias en un encuentro que también marcará el regreso a la titularidad de Vinícius Júnior. El Espanyol de Manolo González acumula 10 de 12 puntos posibles.

Más noticias:

Real Madrid defiende el liderato de LaLiga

El Real Madrid llega a este compromiso con el desgaste de sus dos últimos triunfos, ambos logrados en inferioridad numérica. Las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal contra la Real Sociedad y el Olympique de Marsella, respectivamente, obligaron al equipo a redoblar esfuerzos y a ganar con el corazón.

El técnico madridista, Xabi Alonso, deberá armar un rompecabezas en su línea defensiva, mermada por las lesiones de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

A estas bajas se suma la situación de Dean Huijsen, cuya expulsión contra la Real Sociedad fue reconocida como un error arbitral por el CTA, pero que, a pesar de ello, no le ha sido retirada la tarjeta roja, dejándolo fuera de la convocatoria.

Te puede interesar: Real Madrid hace oficial el fichaje de Dean Huijsen

Con un panorama tan complicado, Alonso tendrá que recurrir a lo justo para conformar la zaga. Dani Carvajal, quien viene de ser expulsado en la Liga de Campeones, y Éder Militao se perfilan como titulares.

La pareja de centrales podría complementarse con Raúl Asencio, mientras que en el lateral izquierdo existe la posibilidad de rotar a Álvaro Carreras por un Fran García que podría entrar para refrescar la defensa.

Más allá de los problemas defensivos, se esperan cambios en el once de ataque, con la vuelta de Vinícius Júnior a la titularidad.

¿Cuándo juega el Real Madrid?

El Espanyol llega al Santiago Bernabéu con la confianza por las nubes. El equipo de Manolo González está en su mejor momento de las últimas tres décadas, con 10 puntos de 12 posibles, y no renuncia a nada.

Ocupando el tercer puesto en la tabla, el conjunto blanquiazul no se deja intimidar por los grandes, como ya demostró al derrotar al Atlético de Madrid en su debut liguero.

El vestuario ‘perico‘ sabe que para sorprender al Real Madrid necesita un partido perfecto, pero tienen en mente que ya lograron vencerlos la temporada pasada en el RCDE Stadium.

Te puede interesar: Real Madrid entrena en Inglaterra para enfrentar al Manchester City

Aunque en la ida cayeron por goleada, el equipo cree en sus posibilidades. Sin embargo, no podrán contar con Pere Milla, su máximo goleador con tres dianas, quien está sancionado con dos partidos.

El partido entre el Real Madrid y el Espanyol está programado para el sábado 20 de septiembre de 2025 desde las 09:15.

Información externa: LaLiga

D-bate: