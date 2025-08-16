Este sábado 16 de agosto de 2025, Mushuc Runa y Aucas abren la jornada sabatina de la fecha 25 del campeonato ecuatoriano de fútbol, enfrentándose con realidades opuestas y objetivos muy distintos. ¿Quién juegan hoy?

¿Quién juega hoy en la Serie A de Ecuador?

El encuentro entre Mushuc Runa y Aucas se jugará a las 14:00 en el estadio de Echaleche. El club de Tungurahua, último en la clasificación, no jugaba en ese escenario desde octubre del 2024.

El ‘ponchito’, último en la tabla con 17 puntos, pelea por salir de la zona de descenso.

Dirigido por Paúl Vélez, quien asumió recientemente el cargo, el equipo ambateño tiene como único objetivo mantener la categoría y evitar disputar el cuadrangular del descenso.

Al final de esta etapa regular, los cuatro últimos equipos en la tabla jugarán un cuadrangular que definirá a los dos clubes que descenderán a la Serie B. Actualmente, los ocupantes de esa zona son Mushuc Runa (17 puntos), Manta, Macará y Vinotinto (los tres con 24 unidades).

Aucas, con 38 puntos, ocupa el cuarto lugar de la tabla y busca consolidar su clasificación al hexagonal final, fase que definirá al campeón de la temporada.

Aunque el club oriental se encuentra en zona de clasificación, aún no tiene asegurado su cupo, por lo que necesita ganar para evitar sorpresas en las próximas fechas.

Tabla y resultados de la fecha 25

En el inicio de la jornada, El Nacional goleó 3-0 a Delfín en Manta, escalando a la décima posición con 28 puntos y alejándose, por ahora, del cuadrangular del descenso. Delfín, en cambio, cayó al puesto 11 y acumula siete partidos sin ganar.

¿Quién juega hoy?

Sábado 16 de agosto

14:00 Mushuc Runa vs. Aucas

16:30 Universidad Católica vs. Libertad

19:00 Independiente del Valle vs. Orense

Domingo 17 de agosto

13:00 Liga de Quito vs. Manta

15:30 Técnico Universitario vs. Emelec

18:00 Barcelona SC vs. Macará

Lunes 18 de agosto

19:00 Deportivo Cuenca vs. Vinotinto