Ibai Llanos creará su equipo femenino para la Queens League

Tras la buena acogida que tuvo la Kings League, los organizadores anunciaron la creación de la Queens League. El streamer Ibai Llanos, presidente de un equipo en el certamen masculino, también armará un equipo femenino.

El español anunció la creación de la nueva escuadra por medio de sus redes sociales. A su vez, por medio de ellas, inició el proceso de reclutamiento para la plantilla.

El conjunto se llamará Porcinas F.C., nombre similar al plantel masculino. A partir de este lunes 6 de febrero de 2023, Llanos abrió la convocatoria en la que busca futbolistas y miembro de staff. Por medio de la plataforma Infojobs, los interesados podrán presentarse al llamado.

"Voy a tener mi propio equipo de fútbol femenino. Si alguna jugadora o ex jugadora se quiere unir al proyecto de Porcinas F.C. y reventar la liga con el mejor equipo, que me avise. Entrenador o entrenadora que se quiera unir al proyecto también me ayudaría", escribió el streamer en su cuenta de Twitter.

Ante el tuit del ibérico, la plataforma respondió. Allí adjunto el enlace hacia su página web en el cual constaba la oferta para sumarse a la naciente escuadra de fútbol.

Dentro de la división masculina, que fue la primera en iniciarse, llanos comanda el Porcinos F.C. El equipo del personaje es uno de los fundadores de la competición.

La Kings League y la Queens League

La Kings League es un torneo de fútbol siete creado por Gerard Piqué, exfutbolista del F.C. Barcelona. El campeonato es semiprofesional y la organización se encarga de pagar a los futbolistas.

Entre sus participantes se encuentran un total de 12 equipos, las escuadras están conformadas -en parte- por exjugadores y deportistas elegidos por los presidentes de cada equipo. Entre los máximos directivos de las escuadras se encuentran personalidades como la de Sergio 'Kun' Agüero o Iker Casillas, leyendas del Manchester City y el Real Madrid.

En el caso de la Queens League, esta será la versión femenina del torneo y arrancará desde mayo del 2023 de acuerdo a los organizadores. Esta se jugará los sábados, mientras que los partidos masculinos se desarrollarán al día siguiente.

