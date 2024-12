La primera parte de la temporada del Chelsea, con Moisés Caicedo como una de sus figuras principales, está llegando a su fin. Antes de que finalice el año, los ‘Blues’ disputarán su último partido en la Premier League de Inglaterra.

A pesar de iniciar la temporada con incertidumbre debido al cambio de entrenador y un supuesto período de transición, el Chelsea ha sorprendido con su rendimiento.

Con 18 fechas disputadas, el equipo londinense se encuentra en puestos de clasificación a la Champions League, el principal objetivo trazado por su estratega, Enzo Maresca, y sus jugadores, incluido Caicedo.

Antes de que finalice el 2024, el Chelsea del ‘Niño Moi’ deberá jugar un último partido en las vísperas de fin de año.

Los ‘Blues’ jugarán el 30 de diciembre contra el recién ascendido Ipswich Town por la jornada 19 de la Premier League, lo que significará la culminación de la primera vuelta del campeonato inglés.

El compromiso se llevará a cabo a las 14:45 (hora Ecuador) y se disputará en el Portman Road, que pertenece a los ‘Tractor Boys’.

Caicedo y su Chelsea llegan a este compromiso como terceros en la tabla de posiciones de la Premier League, con 35 unidades, tras 10 victorias, cinco empates y tres derrotas.

Our final game of 2024 comes at Portman Road. 👊 pic.twitter.com/h8CGXCUgTW