El 10 de agosto es una fecha muy importante en la historia de Ecuador, pues en 1809 se dio el Primer Grito de Independencia. En 2025, se cumplen 216 años de este evento histórico, y varios clubes europeos donde militan futbolistas ecuatorianos aprovecharon la ocasión para enviar sus saludos.

Clubes como Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen y Brighton & Hove Albion, con presencia ecuatoriana en sus plantillas, expresaron su orgullo y buenos deseos por esta fecha histórica. Pero no solo ellos: equipos sin ecuatorianos en sus filas, como Bayern Múnich, también se sumaron a la celebración.

Los saludos por el 10 de Agosto

El primero en hacer pública su felicitación fue el Chelsea, club de Moisés Caicedo, con una imagen del ecuatoriano y la bandera nacional sobre Stamford Bridge. En su cuenta de X escribieron:

“216 años del Primer Grito de Independencia. ¡Viva Ecuador!”

Poco después, el Paris Saint-Germain compartió una imagen de Willian Pacho rodeado de aficionados ecuatorianos, con la casa presidencial de Quito de fondo, acompañada del mensaje:

“¡Hoy celebramos 216 años del Primer Grito de Independencia! ¡VIVA ECUADOR!”

Bayer Leverkusen, club de Piero Hincapié, optó por una fotografía real del defensor sosteniendo la bandera ecuatoriana, con el texto: “Orgullo tricolor. Un día como hoy, Quito encendió la llama de la libertad. Hoy la celebramos también desde Leverkusen.”

Uno de los saludos más sorpresivos fue el del Bayern Múnich, que aunque no cuenta con ecuatorianos en su plantilla, no quiso dejar pasar la oportunidad de unirse al festejo.

Publicaron una imagen con elementos emblemáticos de Ecuador, como la bandera, el cóndor, el contorno del mapa y el monumento a la Mitad del Mundo, junto al mensaje:

“𝐒𝐚𝐥𝐯𝐞 𝐨𝐡 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚, ¡𝐦𝐢𝐥 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬! ¡𝐎𝐡 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚! Feliz 10 de agosto, Ecuador. Celebramos junto a nuestra comunidad en el país de la mitad del mundo en el Día del Primer Grito de Independencia. Que su pasión y orgullo nos sigan uniendo.”

Por último, Brighton & Hove Albion, donde milita Jeremy Sarmiento y que tiene una fuerte conexión con Ecuador por haber contado con jugadores como Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán, publicó en su cuenta oficial de Instagram una galería con fotos de aficionados ecuatorianos ondeando la bandera nacional en sus partidos.