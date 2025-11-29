El Paris Saint-Germain, líder de la Ligue 1, cayó 1-0 en su visita al AS Mónaco este sábado 29 de noviembre, por la jornada 14 del campeonato francés. El ecuatoriano Willian Pacho fue titular y disputó los 90 minutos.

Con esta derrota, el PSG se quedó con 30 puntos, pero corre el riesgo de perder la punta si Marsella o Lens, ambos con 28 unidades, ganan sus respectivos encuentros.

Más noticias:

En el caso de Pacho, cumplió defensivamente, pero la presión alta del rival complicó la salida limpia del PSG y afectó su rendimiento en la fase de construcción, donde habitualmente destaca.

Aun así, registró una intercepción, seis recuperaciones, un 83% de efectividad en pases y ganó 1 de 3 duelos.

Minamino fue el héroe del Mónaco

El Mónaco, que venía de tres derrotas consecutivas y estaba sumido en una crisis, aprovechó la pasividad del PSG para reencontrarse con la victoria. El equipo monegasco no vencía a los parisinos en Ligue 1 desde febrero de 2023.

El partido tuvo oportunidades claras para ambos equipos. El PSG estrelló un remate en el palo y vio cómo un gol del Mónaco era anulado por el VAR antes del descanso. Pese a estos avisos, el conjunto dirigido por Luis Enrique no mostró mejoría.

El único gol del partido llegó en la segunda mitad: Mohammed Salisu envió un balón largo a Aleksandr Golovin, quien centró hacia el área para que Takumi Minamino definiera de forma precisa, ajustado al palo, imposible para el portero Lucas Chevalier, que había sostenido al PSG durante gran parte del partido.

¡DEJÓ SIN REACCIÓN A CHEVALIER! Minamino definió a la perfección y la pelota entró pidiendo permiso para el 1-0 de Monaco vs. PSG en la #Ligue1.



📺 Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4bT081Txer — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

Incluso cuando el Mónaco se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Thilo Kehrer al minuto 80 por una falta sobre Mbaye, el PSG no logró aprovechar la superioridad numérica. Dembélé tuvo la ocasión más clara del empate, pero el arquero Lukas Hradecky respondió con una gran atajada que preservó el triunfo local.